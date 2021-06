Ampans ja té nom per a la nova residència i escola que obrirà a Sant Fruitós de Bages. Es dirà Els Companys, que és la proposta escollida pels alumnes de les escoles d’aquest municipi. La fundació va demanar la participació dels escolars en aquesta tria per acostar el seu nou projecte a la societat i explicar el servei que donarà l’equipament de forma sensibilitzadora i entenedora.

El nom ha sorgit d’una llista de 544 noms proposats pels nens i nenes de les escoles Monsenyor Gibert, Paidos i Pla del Puig, de Sant Fruitós de Bages, i de l’escola Jeroni de Moragas d’Ampans. L’Ajuntament de Sant Fruitós ha coordinat la participació de les escoles en el projecte, que s’ha dut a terme a través d’un conte que va crear l’entitat per explicar als nens i nenes què significa viure amb discapacitat i entendre les situacions que representa des d’una mirada basada en l’empatia.

L’Ajuntament també ha col·laborat facilitant la participació de la contacontes Clara Gavaldà per presentar el conte als centres educatius. De fet, el projecte ha servit perquè es parlés a les aules de la situació que significa viure amb discapacitat intel·lectual, sensorial o física, posant l’accent en les causes ambientals i de l’entorn com a principals factors que faran més fàcil o més difícil la vida de les persones amb discapacitat.

El nom d’Els Companys va ser el més repetit pels alumnes de les escoles participants, perquè consideraven que els nens i nenes que aniran a l’escola d’Ampans també seran companys seus, amb els quals podran compartir activitats entre centres, però també de caire festiu, cultural o esportiu que es facin al municipi.

El nou equipament acollirà infants i adolescents de 12 a 18 anys, amb discapacitat intel·lectual i autisme. És ubicat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament, i disposarà de 20 places residencials per a infants amb altes necessitats i 40 places escolars que acolliran alumnes amb necessitats d’atenció específiques.