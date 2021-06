Ballar serà possible a partir de la revetlla de Sant Joan a més de la meitat de locals d’oci nocturn de Manresa. En un món trastocat pel virus, feia més d’un any que ningú podia seguir el ritme de la música a les pistes de ball. Tot i que els propietaris dels negocis avui ja podien aixecar la persiana, han decidit obrir portes per la revetlla en espera, en una de les nits en què més gent surt, d’omplir els locals tot respectant l’aforament marcat pel Procicat, que és del 50% de la capacitat en interiors. No tots punxaran música aquesta setmana, ja que Stroika i Seven Seven han decidit esperar.

A Casablanca, El Sielu, Villa Martini i Coco Village s’hi podrà ballar a partir de Sant Joan, tot i que en aquests dos últims locals –del grup Ítaca– els clients només ho podran fer entre grups d’amics en zones delimitades. Els propietaris esperen que les ganes de festa facin aflorar de nou els negocis a partir de dimecres i per això aquests dies ultimen els detalls per obrir amb totes les garanties i omplen les neveres de begudes. Nico Gutiérrez, responsable de Casablanca, al polígon dels Trullols, ho posava tot a punt ahir a la sala de ball. «Tot i les restriccions de moviment i d’aforament en els interiors, i haver de tancar a dos quarts de 4 de la matinada, ens hem estimat més fer el pas perquè veiem que els clients tenen ganes de ballar», explicava.

Sense ERTO i amb més empleats

Els responsables encara no poden treure el màxim partit del negoci per culpa de les restriccions, però a Casablanca la flexibilització de les mesures ha permès que alguns treballadors surtin de l’ERTO aquesta setmana i incorporar-hi tres més. Gutiérrez considera que s’ha de celebrar el pas cap a la normalitat, i per aquest motiu ha preparat per Sant Joan una festa especial amb un espectacle de foc i malabaristes.

D’altra banda, el Grup Ítaca, amb diversos locals d’oci nocturn al Bages, ha decidit ajornar l’obertura de la pista de ball de Seven Seven, tot i que hi manté, com fins ara, l’oferta de restauració i la terrassa per prendre-hi copes. Pel que fa a Villa Martini i Coco Village, dos locals d’oci nocturn ubicats a l’antiga sala Menfis, obriran les pistes de ball a partir de la revetlla però amb zones delimitades amb sofàs per a grups de 10 persones, que podran ballar en el seu espai.

«Tots els treballadors estan fora de l’ERTO, per fi. Ha sigut un any molt i molt dur per al Grup Ítaca, ja que la facturació ha caigut més del 90% i hem sigut un sector completament abandonat per les administracions. Per a nosaltres no té sentit obrir un local i que no es pugui ballar, quan la nostra feina és fer que la gent gaudeixi i s’ho passi bé», explica Sergi Torra, un dels socis de Grup Ítaca i director en l’àmbit creatiu i de producció.

«Obrirem per Sant Joan i la idea és adaptar-nos a la normalitat. En les properes setmanes ja veurem com anirà tot plegat», afirma per la seva banda Jordi Cortés, un dels socis de l’històric El Sielu. Per adaptar l’oferta a la normativa, han habilitat una aplicació per adquirir l’entrada perquè que els locals amb capacitat superior a 500 persones han de registrar els clients.

«Obrim en unes condicions en les quals no estem habituats.Per a nosaltres tot és nou, però estem confiats que tot sortirà bé», afegeix, tot assegurant que la gent té moltes ganes de sortir i que ha rebut molts missatges de suport.

«Per la revetlla farem el ple, però hi ha d’haver una continuïtat», destaca. L’entrada per entrar a El Sielu per Sant Joan és de 10 euros anticipadament i de 15 el mateix dia, i inclou un combinat o dues cerveses, o refrescos.

El Sielu també ha mantingut fins ara la plantilla en ERTO, i en sortirà dimecres, i per als responsables aquest fet ja és motiu de celebració. Cortés afirma que, malgrat les ganes de sortir de festa, és «un misteri» saber si els hàbits dels clients es mantindran com abans o si, després de més d’any, hauran canviat.

Stroika i Seven Seven esperen obrir les pistes de ball a partir del setembre A Berga, els propietaris de La General també pretenen engegar un cop passi l’estiu Per ballar a sales conegudes de les comarques centrals, com l’Stroika i el Seven Seven a Manresa, o a La General de Berga, caldrà esperar al setembre. El director de Stroika i de la Casa de la Música, Dani Castellano, diu que el grup que porta la sala manresana està destinant els seus esforços en aquests moments a l’organització del festival Vibra, que porta al Palau Firal de Manresa grups de renom del panorama musical català. «Veurem si en les properes setmanes, mentre avanci la vacunació, les restriccions es flexibilitzen. No tenim una data concreta per obrir, però espero i desitjo que sigui per la festa major», subratlla. Per altra banda, el Grup Ítaca, amb el replantejament del negoci a Seven Seven, esperen obrir la sala de ball d’aquest local a partir del setembre. Els responsables no parlen de discoteca, sinó de complex d’oci, amb un restaurant on serveixen productes de primera qualitat i una terrassa com a espai per prendre-hi copes. La sala de ball servirà per acollir esdeveniments de tot tipus, des de l’oferta discotequera fins a actes privats. A Berga, els propietaris de La General, l’únic local amb llicència d’oci nocturn a la ciutat, també estan fent un replantejament del negoci i esperen obrir un cop passat l’estiu. «A més, a Berga no hi sol haver gaire gent els caps de setmana dels mesos de calor», explica Carles Vall, un dels socis. «Molts dels que obren ara tenen un espai exterior, però nosaltres no. A més, hi volem fer canvis».