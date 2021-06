L'empresa SUD Renovables ha realitzat a Sallent la instal·lació fotovoltaica més gran de Catalunya sobre una mateixa coberta industrial. Són més de 4.000 plaques solars instal·lades sobre la coberta de la fàbrica de cables elèctrics de Top Cable, amb una capacitat de producció d'1,9 MW. La producció anual prevista és de més de 2GWh, que equival al consum de gairebé 700 llars.

L'energia es destinarà íntegrament a l'autoconsum i satisfarà bona part de les necessitats energètiques de la planta. A més, amb aquesta instal·lació es reduiran les emissions de CO2 en 1.400 tones cada any. Segons SUD Renovables, Catalunya hauria de multiplicar per cinc les instal·lacions fotovoltaiques en cobertes per complir els compromisos d'energia renovable.

SUD Renovables explica a través d'un comunicat que Catalunya "està a la cua d'Europa en tant per cent d'energia renovable sobre el total de consum: només el 8,5% de l'energia consumida en prové". També asseguren que, segons la Generalitat, només el 19,8% de l'energia produïda a Catalunya prové de la hidroelèctrica, l'eòlica i la fotovoltaica, mentre que "el compromís és que l'any 2030 la meitat de l'energia consumida sigui renovable".