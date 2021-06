L’Ajuntament de Santpedor ha cedit gratuïtament 19 llits articulats i 17 matalassos de làtex a Creu Roja Manresa. Es tracta de material de l’antiga residència municipal de Santpedor, tancada l’any 2014, que ara en podran fer ús les persones beneficiàries del Banc d’Ajudes Tècniques de Creu Roja Manresa. La cessió es va aprovar per unanimitat al Ple del mes d’abril de l’Ajuntament de Santpedor.

Des que es va posar en marxa la residència municipal Can Jorba l’any 2014, la concessió administrativa exigeix a l’empresa aportar el material i equipament necessari, i és per això que el material de l’antiga residència municipal Sant Josep estava en desús. La voluntat de l’Ajuntament és afavorir la reutilització d’aquest material i donar-li un ús social, posant-lo al servei de persones que el necessiten de forma totalment gratuïta.

La regidora d’Acció social, Laura Tarradellas, explica que «feia temps que hi buscàvem la sortida més adequada i amb la posada en marxa del Banc d'Ajudes Tècniques de Creu Roja vam creure que seria la més adient perquè aquest material podrà arribar a les llars de persones que el necessitin per la seva dependència i tindrà el manteniment adequat. D'aquesta manera podrà ser reutilitzat i així ajudar a més persones i famílies».

L’objectiu del Banc d’Ajudes Tècniques de la Creu Roja, que engloba vint municipis del Bages, és recollir material de suport com cadires de rodes, caminadors, crosses, grues o llits articulats per a reutilitzar-los i fer-los arribar a les persones que ho necessiten de forma puntual i no hi tenen accés. El Banc d’Ajudes Tècniques vol promocionar i potenciar l’autonomia de les persones grans, de les que tenen una discapacitat i les que estan en situació de dependència, i al mateix temps, pretén afavorir la reutilització i el reciclatge de productes de suport, de manera que tinguin una vida més llarga i més útil.