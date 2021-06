La iniciativa Benvinguts a Pagès, que va néixer fa cinc anys per acostar el món de la pagesia als ciutadans mitjançant visites i experiències turístiques a les explotacions, s’amplia amb una oferta de propostes durant tot l’any. Són de pagament i amb reserva prèvia, però es complementaran amb un cap de setmana d’activitats gratuïtes, com ja es feia fins ara en cada edició, el 2 i 3 d’octubre.

La proposta, que es va donar a conèixer ahir en una masia de Rajadell, implica més d’un centenar d’explotacions de tot el país que enguany volen ampliar el ventall d’activitats més enllà del cap de setmana de portes obertes. De fet, aquesta oferta amb visites de pagament tot l’any ja era un objectiu que Bevinguts a Pagès s’havia proposat des del principi però que no s’havia arribat a materialitzar fins ara, explicava ahir el director general de Prodeca, Ramon Sentmartí, amb la idea d’apropar «dos móns sovint massa separats» com són el de la pagesia i l’urbà, «i que la gent sàpiga d’on ve allò que li arriba a la taula». Per facilitar-ho, es vol estendre l’experiència a tots els caps de setmana de l’any amb propostes «de lleure, pedagògiques i comercials» perquè a banda de conèixer com funcionen les explotacions, els visitants podran comprar-hi productes de proximitat.

Aquestes visites de pagament seran professionalitzades i inclouen explicacions, tallers i tastos. Així mateix, es reserva un cap de setmana, en aquest cas el primer d’octubre, per a les visites gratuïtes, per a les quals també s’haurà de fer una reserva prèvia a través de la web de Benvinguts a Pagès. Hi participaran al voltant de 150 explotacions d’arreu de Catalunya.

Les portes obertes sempre s’havien fet el mes de juny, però enguany, degut a la pandèmia, s’ha considerat més oportú situar-les a l’octubre per garantir una major seguretat i deixar més temps a les explotacions per poder preparar les activitats que es facin.

L’any passat, Benvinguts a Pagès no es va poder celebrar presencialment degut a la pandèmia. El 2019 la iniciativa va tenir al voltant de 40.000 visitants durant el cap de setmana d’activitats.