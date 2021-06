L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha declarat part del traçat per on passava originàriament l’antic Cremallera com a Bé Cultural d’Interès Local, amb la idea de preservar i protegir l’indret pel valor històric i patrimonial que representa, segons ha explicat l’alcaldessa, Montse Badia. Ara haurà de superar aquest mateix tràmit al Consell Comarcal.

La declaració d’aquest camí com a Bé d’Interès Local s’ha impulsat des de l’Ajuntament i des de l’Associació Amics Església de la Bauma. Tot plegat li donarà «un nivell de protecció elevat», apunta Badia, en un camí molt transitat pels veïns del municipi que ha de ser una porta d’entrada a la futura via blava pel Llobregat en aquest punt.

El camí segueix el traçat que originàriament tenia el cremallera de Montserrat, que no sortia de Monistrol sinó de Castellbell, i s’ha convertit en un sender molt freqüentat pels veïns de l’entorn. és propietat de FGC, amb qui l’Ajuntament vol arribar a un acord per a la seva cessió però amb la condició que no comporti cap cost per al municipi, ha explicat l’alcaldessa. Això vol dir que el traspàs s’hauria de fer amb garanties que el camí està ben conservat i que l’Ajuntament no hi hagi de fer intervencions per evitar esllavissades, per exemple. Properament hi ha previstes algunes actuacions de millora del traçat, i entre altres coses, també es posarà una barana als laterals de l’antic pont.