L’Associació del Càncer Infantil del Moianès (ACIM) es prepara per a la tercera edició de la Xipifesta, una jornada d’activitats per recollir fons per ajudar les famílies que pateixen de prop aquesta malaltia, i que enguany se celebrarà el 24 de juliol al parc de Moià, amb un programa encara per concretar.

La idea és dividir la jornada en dues parts, i amb dos blocs d’activitats concentrades a la franja del matí i migdia, d’una banda, i a la tarda vespre de l’altra, i en què s’inclouran una caminada, espectacles, música, dansa i teatre.

Els diners que es recullin amb la Xipifesta es destinaran a les famílies que ho necessitin, per exemple, per ajudar-les a pagar els tractaments, operacions, o les estances per evitar els desplaçaments de l’infant malalt. A l’acabar l’any, l’associació fa entrega de tots els diners sobrants a algun hospital per col·laborar en la investigació del càncer infantil.