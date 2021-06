Callús celebra la festa major amb un format reduït i adaptat a les mesures covid. Des d’aquest divendres, 25 de juny,i fins al dilluns 28, la població acollirà una quinzena d’actes culturals i d’oci. No hi haurà tanta activitat com el 2019 (l’any passat la pandèmia va obligar a suspendre la festa) però l’aposta de l’Ajuntament és «que tots els públics puguin gaudir de les propostes programades, pensades per a totes les franges d’edat», remarca la regidora de Cultura, Amàlia Moragas.

El pregó de divendres al vespre donarà el tret de sortida a la festa major. Anirà a càrrec de dues membres del col·lectiu de dones de Callús, un grup que anys enrere havia estat molt nombrós i que feia tota mena d’activitats, com ara ceràmica, costura i excursions. Actualment, segons explica la regidora, «pràcticament ja no queden dones en actiu, però els farem un acte commemoratiu per reconèixer la seva tasca. A més, sí que perduren els treballs que han anat realitzat i dissabte els exposarem». Serà una de les diferents exposicions que es podran veure aquests dies de festa major a Callús.

El divendres 25 de juny es clourà amb un sopar a la fresca a càrrec del restaurant Cal Magre que amenitzarà Cèlia Vila. La capacitat és limitada a 200 persones amb un màxim de deu per taula, i els tiquets es poden reservar online al web municipal (callus.cat).

Dels actes de dissabte cal destacar la mostra de gegants, que comptarà amb la participació de les colles de Sant Joan de Vilatorrada i de Callús. I d’altra banda, el concert de Los 80 principales. (Vegeu tots els actes i horaris a sota).

Diumenge, 27 de juny, els nens i nenes podran gaudir d’un tobogan gegant, que s’instal·larà al Passeig Anselm Clavé durant tot el matí. I a la tarda, de l’espectacle de titelles Operació A.V.I., a càrrec de la companyia Farrés Brothers. La jornada es tancarà amb un castell de focs.

El dilluns, darrer dia de festa major i festiu a Callús, arrencarà amb el torneig d’escacs que aquest any s’ha batejat com a Memorial Joan Badia, en record a qui va ser alcalde del municipi i un aficionat als escacs. Joan Badia va morir l’abril passat.

La regidora Amàlia Moragas fa una crida a la participació, a la convivència, al civisme i a la prudència: «tot i que s’han alleugerit molt les restriccions encara s’han de prendre mesures anticovid i respectar la normativa», recorda Moragas. Espera que Callús visqui una bona festa major i que la de l’any que ve «pugui ser lluïda del tot, sense limitacions». I agraeix la implicació de tot l’equip de govern, dels treballadors de l’Ajuntament i de tots els voluntaris que fan possible la festa.