Després d’un programa infantil reduït per la pandèmia el cap de setmana passat, Sant Joan de Vilatorrada s’endinsarà avui en els actes centrals de la seva Festa Major, que també tindrà limitacions per la covid, però es podrà recuperar la seva oferta principal, que l’any passat es va haver d’anul·lar.

Els concerts i els espectacles a l’aire lliure que permetin guardar distàncies seran el plat fort de la programació d’enguany, des d’avui i fins dissabte, i bàsicament concentrada a la zona de la gespa del Parc Catalunya, amb control d’accés i prèvia adquisició d’entrades gratuïtes a través de la pàgina web www.santjoanvilatorrada.koobin.cat . En concret, s’hauran de demanar per als concerts de l’Orquestra Selvatana d’avui i de l’Orquestra Girasol de demà, per l’espectacle de l’humorista Pep Plaza de divendres, i per al concert del grup Filferro de dissabte.

A banda d’això, també hi ha previstes activitats organitzades per entitats del poble, com ara l’arribada de la Flama aquest vespre a les 9 també a la gespa del Parc Catalunya, la ballada de gegants que es farà demà, a les 12 el migdia, a la Plaça Major, o el piromusical, també demà poc abans de les 11 de la nit, i que es llençarà des del Pati de la Ludoteca.

Vespres a l’Era per al jovent

L’Ajuntament, en col·laboració amb Vilatorrats Grup, organitzarà els Vespres a l’Era, una programació de concerts de nit a l’Era del Mas Llobet. Es faran els dies 25 i 26 de juny i 2 i 9 de juliol, amb obertura de portes a les 8 del vespre (aquest dissabte a les 7) i fins la 1 de la nit.