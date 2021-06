L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha esperat fins a l’últim moment per tancar el programa d’actes de la festa major d’estiu amb l’objectiu d’encabir el màxim d’actes permesos per la normativa de la covid-19. Enguany, la celebració, que es farà del 29 de juny al 5 de juliol, se centralitza sota el Cobert de la Màquina de Batre i recupera activitats com el ball amb orquestra i la matinal de cultura popular alhora que aposta per la cultura de proximitat.

Durant la presentació de la festa, el tècnic de Cultura, Jordi Planell, va assegurar que enguany, l’Ajuntament «ha estirat el terminis fins al màxim per poder oferir la millor festa major possible, adaptant-la al moment». Això els ha permès, per exemple, encabir al programa un ball amb l’orquestra Swing Latino, un acte que la setmana passada encara no estava permès.

El tret de sortida de la festa, com ja és habitual, el donarà el Batibull, la festa major infantil que enguany pren el format d’espectacles temàtics amb circ, música i teatre. Les activitats tradicionals com el ball de confetti i el correaigua encara no s’han pogut programar degut a l’actual situació sanitària.

La festa major per a tots el públics començarà el dijous 1 de juliol amb un concert de rumba. Els actes se centralitzaran al Cobert de la Màquina de Batre, però enguany hi haurà un segon escenari simultani a la pista de l’escola Monsenyor Gibert on es faran els concerts joves. Una de les novetats d’enguany son els concerts de tarda-vespre, que s’han programat amb artistes com la cantant surienca Beth i els manresans Natxo Tarrés and the Wireless.

Entre les activitats destacades hi ha la matinal de cultura popular, el diumenge 4 de juliol, amb l’acte de proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Sant Fruitós, amb les actuacions de l’esbart Som Riu d’Or, el ball dels Gegants de Sant Fruitós, que fa un any i mig que no actuen, i les sardanes, que també es recuperen, amb la Cobla Ciutat de Manresa.

Tots els actes tindran control d’aforament i serà necessari descarregar-se invitacions per accedir-hi, que estaran disponibles a patir d’aquest dissabte al matí.

En el marc de la festa major, el dissabte 3 de juliol a les 12 del migdia, se celebrarà la inauguració de la denominació del Pont del Paco, que traspassa el riu d’Or, entre La Sagrera i els polígons industrials. Aquest nou nom se li ha atorgat en honor a Paco García Bonilla, històric regidor d’obres que va ser l’impulsor del pont que va permetre connectar el barri de La Sagrera amb el polígon Casanova i Riu d’Or.