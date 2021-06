Sant Fruitós de Bages celebrarà avui una skate party per inaugurar el nou equipament esportiu del municipi, l’skatepark. Les noves instal·lacions es troben ubicades al polígon Riu d’Or en una parcel·la a tocar de l’entrada del Camí Ral, entre els carrers Pedraforca i Moixeró, que enllaça amb el nucli del poble.

L’equipament, que molts nens, nenes i joves ja han començat a utilitzar, compta amb plataformes de diferents nivells i incorpora elements com rampes, escales, bancs i una zona de volcà. Aquest projecte va néixer fruit d’un procés participatiu amb els joves del municipi que van idear i dissenyar com havia de ser aquest equipament.

La festa d’inauguració començarà a les 5 de la tarda amb una exhibició de skate júnior on els joves aficionats podran provar la nova pista i demostrar les seves habilitats. Paral·lelament s’oferirà un taller formatiu gratuït per a joves que es volen iniciar al món del skate, i del patinatge en general. Aquesta formació ensenyarà als participants que vulguin començar des de zero les seves primeres nocions sobre rodes. Les persones interessades a participar-hi podran inscriure’s a l’activitat el mateix dia de l’esdeveniment.

A partir de 2/4 de 7 de la tarda, començarà l’exhibició sènior on professionals del patinatge competiran demostrant les seves habilitats, salts i trucs, i a la vegada donaran a conèixer totes les opcions que la nova pista pot oferir. L’acte estarà amenitzat amb música i retransmès per speakers i amb la participació de Ràdio Sant Fruitós.