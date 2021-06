El Centre d’Atenció Primària Goretti Badia de Súria ha convocat per al dijous 1 de juliol una jornada de vacunació anti-covid sense cita prèvia, similar a la d’aquesta setmana en poblacions del Berguedà. La campanya s’adreça a les persones de més de 30 anys, les nascudes entre el 1962 i el 1991, encara que no hagin rebut cap dosi. L’horari de vacunació serà de 9 del matí a 7 de la tarda, i se’ls administrarà la primera dosi de Pfizer. S’atendrà per ordre d’arribada. Caldrà portar la targeta sanitària.