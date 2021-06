Avinyó dona avui el tret de sortida a la Setmana Jove, amb un programa lúdic i esportiu bàsicament de tarda i vespre.

Avui comença el gros de les activitats, amb un torneig de ping pong, el joc del gat i gos nocturn per equips, i la gimcana avinyonenca, lliure i per realitzar quan es vulgui fins el dia 30. També comença un taller d’iniciació a la guitarra amb vàries sessions fins al 30 de juny. Per a demà, diumenge i dilluns, hi ha previstos tornejos de billar, bitlles catalanes, futbolí, tennis i futbol, i una excursió nocturna.