El Vilart, festival d’arts en viu de Castellbell i el Vilar, omplirà aquest dissabte de música, circ, exposicions, tallers i fotografia el barri del Vilar.

L’espectacle Gran Reserva, amb els pallassos de la companyia Rhum, serà un dels plats forts de la jornada, així com també el concert de Maria Rodés, que presentarà la seva darrera creació, Lilith, en format quintet. Maria Rodés actuarà en substitució de Tarta Relena, que és el concert que s’havia programat però que s’ha hagut de suspendre aquesta setmana a causa del positiu en covid de les artistes del grup.

Les entrades per a Gran Reserva i Maria Rodés estan exhaurides. Tot i això, l’organització preveu que hi haurà algunes places que quedaran lliures i es podran omplir amb les persones que vagin presencialment al festival. Per respectar les mesures de seguretat anticovid, la capacitat serà del 70%. També es van esgotar el primer dia les places per als tallers. En aquest cas, s’han seleccionat dues propostes relacionades amb el treball manual i el vincle amb la natura (scrapbooking i fotografia sostenible).

A part de la sessió de circ i de l’actuació musical, aquesta segona edició del Vilart comptarà també amb una intervenció fotogràfica d’Oriol Segon Torra. La proposta parteix de les converses amb veïns i la recuperació de material d’arxiu i objectes del Vilar, per plasmar la transformació urbana, els canvis de costums i la memòria del territori, que uneix passat i present.

El Vilart també oferirà als visitants la possibilitat de descobrir diferents espais no convencionals i singulars del barri, que no són accessibles habitualment. Hi haurà cinc exposicions ubicades en indrets perquè el públic pugui fer el recorregut, de les 5 de la tarda a les 10 de la nit. Els treballs seleccionats per a la mostra són Range-In Between, de Jou Serra; A flor de pell, de Clàudia Serrahima; Cables perduts, de Núria Nia; Això és així, del col·lectiu Càmbium i Cafè; i Pols d’estrelles, d’Irene Herbera, que s’instal·laran en els espais del barri que han cedit els veïns.

Per completar el cartell, hi haurà diferents food trucks ubicats en un espai obert, per oferir als assistents la possibilitat de gaudir d’un petit tast de gastronomia i begudes locals.

El Vilart és un festival impulsat per Magda Puig, veïna de Castellbell i el Vilar, creadora escènica i visual, amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació.