L’Ajuntament de Sant Fruitós ha iniciat una campanya cívica adreçada als propietaris de gossos perquè mantinguin la via pública neta d’orins. Per això ha estat repartint ampolles de plàstic per omplir d’aigua i que es pugui utilitzar per diluir l’orina dels gossos al carrer.

Es tracta d’uns recipients de plàstic tou que incorporen un broc per poder tirar l’aigua i estan pensats perquè es puguin transportar amb comoditat mentre es tregui a passejar el gos.

Les ampolles es reparteixen entre tots els ciutadans que tenen l’animal censat al registre municipal d’animals domèstics. L’Ajuntament recorda que la inscripció s’ha de fer en el termini de tres mesos des de la data de naixement, o de 30 dies des de l’adquisició.