L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha estat realitzant diverses actuacions de neteja i desbrossament de guals i passos inundables a l’entorn de la riera de Castellet i del camí del clot del Tufau per evitar riscos de cara a possibles riuades en uns sectors on en ocasions hi ha hagut problemes quan plou fort. En aquest sentit s’ha intervingut als guals d ela riera i a la secció de servei del camí del Clot del Tufau, i s’ha desbrossat la vegetació sobrant que havia crescut a l’entorn.