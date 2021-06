El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha aprovat recentment una norma que estableix les bases per donar base legal i impuls al que serà un nou tipus de via a Espanya: les carreteres 2+1. El que defineix com una alternativa a les carreteres convencionals en qüestió de capacitat i a les autovies i autopistes en el que a inversió es refereix. I, en definitiva, una solució per rebaixar la sinistralitat. Es tracta, però, d’un model que a Catalunya ja té un precedent i una referència: ni més ni menys que el polèmic tram sud de la C-55, entre Manresa i Olesa (juntament amb la C-58, de Castellbell fins a Terrassa), el que els detractors d’aquest model (perquè se’n reclama el desdoblament) han batejat amb el sobrenom de la carRatera.

Entre les iniciatives proposades per la Direcció General de Carreteres (DGC) del govern espanyol per rebaixar l’accidentalitat i millorar el trànsit de les carreteres convencionals figuren aquestes carreteres 2+1. Una proposta que, lògicament, té l’afegit que és més barata que una autovia o autopista tant a l’hora de construir-la com de mantenir-la. Raons per les quals, a través de l’Ordre Circular 1/2021, s’ha posat en marxa la primera regulació nacional que proporciona un suport bàsic a administracions, projectistes i tècnics perquè puguin desenvolupar aquestes vies.

El ministeri mateix les defineix com «un híbrid entre les carreteres convencionals d’un únic carril per sentit i les de gran capacitat (autovies i autopistes). Estan formades per tres carrils: un per a cada sentit al qual s’uneix el central, que és el que s’alternen durant determinats quilòmetres per facilitar els avançaments. D’aquesta manera no sols es redueix el risc d’accidents, també puja la velocitat mitjana i augmenta la capacitat». No són els únics avantatges que hi veu el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. En la nota emesa després de l’aprovació de la norma també hi diu que aquest model «millora les condicions de seguretat respecte a una carretera convencional»; que «ofereixen un millor nivell de servei perquè les velocitats mitjanes de recorregut són més elevades»; «redueixen el cost de construcció respecte a una autopista/autovia» i «provoquen menys danys ambientals». També en subratlla que «tenen més flexibilitat de disseny perquè no necessiten la distància d’avançament necessària com passa en les convencionals» i que «permeten avançar vehicles lents on la seva presència resulti significativa».

Cinc anys d’experiència

Com es deia inicialment, a tot Espanya hi ha un parell de trams que són carreteres 2+1, i totes dues al Bages, on la Generalitat ja va aplicar aquest model: la C-55 i la C-58. Va ser al març del 2016 quan es va reobrir el tram de la C-55 entre Manresa i Monistrol amb un nou format, després de més d’un any d’obres. A la pràctica, una carretera que, en uns 16 quilòmetres quedava separada per una mitjana central en el 90% del recorregut. S’hi alternen les barreres de formigó (New Jersey) en les rectes amb les tanques metàl·liques (més baixes) en els revolts. El motiu és facilitar la visibilitat del conductor sobre possibles obstacles que hi pugui haver en el seu propi carril (que amb la de formigó no es veurien). En els anys posteriors, el model s’ha anat perllongant cap al sud fins més enllà de l’aeri, i a la carretera de Terrassa. L’objectiu principal era, essencialment, evitar els xocs frontals i, així, reduir dràsticament les xifres de víctimes mortals o molt greus, la qual cosa s’ha assolit en gran mesura. Ara bé, és un format que ha arrossegat polèmica des del moment que es va implantar en aquest tram del sud del Bages, tram que cal recordar que registra una mitjana de circulació per damunt dels 30.000 vehicles diaris. Aquest factor, fonamental, provoca que el model entri en discussió, ja que l’estructura de la carretera ofereix molt poca flexibilitat i, com és sabut, el més petit incident hi causa repetides saturacions. És un model, doncs, que té una referència que grinyola i que, aquí, ha aixecat molt retret entre els usuaris.

Aquestes vies van néixer a Suècia a la fi dels noranta i és senzill trobar-les tant a Europa (Finlàndia, Alemanya, França, Irlanda o Polònia, l’últim país a incorporar-les), com també als Estats Units, el Canadà i Austràlia.