L’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Araguaia i la Fundació Pere Casaldàliga retran avui un homenatge conjunt a Pere Casaldàliga, que tindrà lloc a la plaça del Rei de la capital catalana a partir de les 7 de la tarda. Presentat per Mònica Terribas i Antoni Bassas, tindrà la participació dels actors Eduard Fernàndez –que va interpretar el bisbe balsarenyenc en la minisèrie documental Descalç sobre la terra vermella–, Clara Segura i Núria Valls, així com de l’artista catalanobrasilera Priscila Barbosa.

«La paraula directa, clara i sempre lúcida de Casaldàliga en serà la principal protagonista», segons han destacat els organitzadors de l’acte, una paraula que estarà acompanyada al piano pel músic i compositor sallentí Carles Cases, i subratllada per desenes de testimonis que van treballar amb ell i que l’han conegut profundament, tant a Catalunya com al Brasil.

Casaldàliga va ser un dels més importants referents en la lluita per la terra i a favor dels pobles indígenes de l’Amazònia. D’ençà de la seva mort, el 8 d’agost passat, i a causa de la pandèmia, les entitats convocants no havien pogut acomiadar-se del claretià internacional nascut a Balsareny com haurien volgut. Una vegada els nivells de restriccions ho han permès, i coincidint amb la vigília de Sant Pere, es durà a terme aquest acte de record en format presencial i obert a la ciutadania.

Tanmateix, a causa de la situació actual, hi haurà limitacions d’aforament, però l’acte complet es podrà seguir en directe a través de la pàgina web de la Fundació Pere Casaldàliga (www.fperecasaldaliga.org), el seu compte de Facebook i el canal de YouTube de l’Ajuntament de Barcelona.

El 26 de març del 2021 el ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a Pere Casaldàliga, «en reconeixement al seu combat permanent contra els abusos de poder i l’explotació, i pel seu ferm compromís a favor de la justícia social, de la igualtat i de la dignitat dels pobles indígenes», segons es va posar en relleu en el dictamen d’atorgament.