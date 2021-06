L’Ajuntament de Castellgalí es vol deixar l’estiu de marge per acabar de definir quin model de gestió vol per a l’espai polivalent que està construint al costat de les piscines, i que preveu estrenar en una data encara per concretar a partir del setembre.

Es tracta d’un centre cívic amb espais diàfans i un gimnàs que l’Ajuntament ja té pràcticament enllestit. De fet, s’havia arribat a plantejar d’obrir-lo coincidint amb la Festa del Panellet de l’1 de maig, però aleshores ja hi va renunciar perquè les obres encara no estaven del tot acabades i tampoc no es considerava urgent, tenint en compte les fortes restriccions que encara hi havia per la pandèmia.

Tot plegat n’ha alentit la posada en marxa, i a més, l’Ajuntament encara no té ben definit el model de gestió que hi acabarà aplicant, i les obres tampoc no estan del tot acabades, per bé que estan a la recta final amb els últims retocs a l’interior i amb la part externa ja del tot enllestida. Per tot plegat, l’Ajuntament ha decidit deixar passar l’estiu i poder tenir ben resoltes totes aquestes qüestions abans de l’estrena. D’altra banda, de cara a la tardor molt probablement les restriccions que encara hi pugui haver per la pandèmia en espais tancats com aquest s’hauran relaxat una mica més, apunta l’alcalde de la població, Cristòfol Gimeno.

Ell mateix ha explicat a aquest diari que l’Ajuntament aposta per una gestió externalitzada del servei , però en vol acabar de concretar els termes. Probablement es decantarà per una fórmula en què no es deixi «tot a risc i ventura» per a l’empresa adjudicatària, sinó que l’assumeixi l’Ajuntament «però establint un topall». L’establiment d’aquest límit és una de les qüestions pendents de concretar, però n’hi ha d’altres, com el sistema de tarifes que haurà de tenir el nou servei.

L’alcalde també ha parlat de la possibilitat de fer una partició entre la gestió que es pugui fer durant els mesos que restin de l’any, des del moment que entri en funcionament el servei, i la gestió a partir del 2022. Tanmateix, l’Ajuntament encara no té res tancat ni decidit, i tot just «estem acabant d’estudiar la fórmula de cara a la tardor», apunta Gimeno.

Un nou espai multifuncional

El nou edifici polivalent s’està construint en un espai adjacent a les piscines municipals dins l’àmbit de la Masia del Pla, i ha de servir per donar resposta a la necessitat d’espais que hi ha al municipi per a determinades activitats, apunta l’alcalde, i especialment com a gimnàs.

L’edifici tindrà una planta baixa d’uns 350 m2 amb gimnàs i connectarà amb les piscines. També hi haurà un distribuïdor amb l’escala, l’ascensor, dos banys, un magatzem i amb espais divisibles per a tres sales independents.

A la planta primera, que tindrà una superfície útil de 380 metres quadrats i una vidriera exterior, hi haurà un espai polivalent per a activitats de diferent format, que ara bàsicament es concentren al casal cultural, en molts casos massa petit per al tipus d’activitat que s’hi voldria realitzar.

L’àmbit on s’ubica el futur centre cívic també hi ha l’ajuntament, l’escola, el camp de futbol, el pavelló i les piscines, just al costat.