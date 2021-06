Els centres educatius de la Catalunya Central han tancat el curs escolar amb una mitjana de l’1,9% de grups confinats per setmana del total que hi ha a les sis comarques que formen la demarcació. Les dades del conjunt del curs ratifiquen la baixa incidència que ha tingut la covid-19 a les aules, que ha anat disminuint sobretot en les darreres setmanes. Els dos primers trimestres els índexs de confinament van ser pràcticament idèntics, amb el 2,2% de grups de mitjana setmanal, però aquest tercer trimestre hi ha hagut una clara tendència a la baixa i s’ha tancat amb una mitjana de l’l,2% de classes en confinament.

El curs escolar s’ha acabat amb un total de 3.658 grups que s’han hagut de confinar durant els tres trimestres, que, dividits al llarg de les 36 setmanes lectives, dona una mitjana de 101 grups per setmana, el que equival a l’1,9% del total en el conjunt de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l’Anoia i Osona, que són les que formen administrativament aquesta regió central del Departament d’Educació i que suma un total de 5.201 grups classe, repartits en 441 centres, que permet establir aquest percentatge d’incidència.

En el punt màxim d’incidència de positius de covid, el confinament de classes als centres de Catalunya Central no va superar el 5% del total. El moment de màxima afectació es va produir la primera setmana del mes d’octubre, en plena segona onada de la pandèmia durant el primer trimestre, amb un total de 239 grups confinats, que va suposar el 4,59% del total de tots els centres educatius. Per contra, l’índex més baix es va donar justament la setmana passada, amb només 12 classes en confinament, el 0,2%. Fins ara la xifra més baixa s’havia registrat la primera setmana de curs, amb 26 grups (0,49%).

Per comarques, Osona és la que ha tingut més grups afectats per casos de covid, sobretot durant el segon trimestre. En total, n’ha sumat 1.541, seguida del Bages, amb 1.026, i l’Anoia, amb 722, tenint en compte que són els tres territoris amb més població. Les segueixen el Berguedà, que ha sumat 193 grups, i el Solsonès, amb 107. El Moianès, per la seva banda, ha estat la zona on la incidència ha estat més baixa, amb un total de 70 grups i amb 14 setmanes de les 36 de curs sense cap grup confinat.

Durant tot el curs, Educació ha fet un registre diari, mitjançant la comunicació, per part dels centres, dels grups classe que té confinats, del nombre d’alumnes i personal docent que afecta cadascun d’ells i de la xifra de positius de covid, i ha fet públiques les dades a través del portal web traçacovid. Alhora, i tenint en compte que els grups es confinaven i desconfinaven (inicialment per un període de 14 dies, que després va passar a ser de 10), va establir com a paràmetre de seguiment per veure’n més acuradament l’evolució un balanç setmanal, que es tancava cada diumenge. No són xifres acumulades, sinó les generades estrictament cada setmana.

Tercer trimestre, a la baixa

Per trimestres, el tercer ha estat el que ha tingut una incidència més baixa als centres educatius, sobretot les últimes setmanes del curs, i ha tancat amb gairebé la meitat de classes confinades que els altres dos, coincidint amb l’acceleració de la vacunació i la caiguda general de la incidència del virus a la comunitat. En total, a les sis comarques de la regió central, del 6 d’abril al 18 de juny, hi ha hagut 727 grups confinats, que representen una mitjana de 66 setmanals, que equivalen a l’1,2% respecte al total de grups que hi ha a la Catalunya Central.

Si ho comparem amb la resta de trimestres, l’afectació de la covid durant el curs ha seguit una tendència descendent com es pot veure al gràfic inferior. El primer i el segon períodes escolars es van tancar amb unes xifres pràcticament calcades, amb una mitjana setmanal del 2,2% de classes que van haver de fer quarantena a casa. Les catorze setmanes del primer trimestre van sumar 1.628 grups, una mitjana de 116 per setmana, i el segon, en les onze setmanes que va durar, es van confinar 1.303 classes, que van suposar una mitjana setmanal de 118.

En conjunt, les dades recollides al llarg del curs demostren la baixa incidència que ha tingut la covid als centres escolars, que no han actuat com a amplificadors del virus tenint en compte que el percentatge de positius dins dels grups que s’han confinat ha esta molt baix.