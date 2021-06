El lleure torna a agafar el protagonisme de cada estiu. Amb la millora de la pandèmia les famílies comencen a recuperar la confiança i tot indica que les xifres d’inscrits d’aquest any als casals d’estiu i les colònies acabaran superant de llarg les del 2020 i seran molt semblants a les dels anys anteriors a la covid. Una de les entitats que aquest dilluns arrenca activitats i que ha evidenciat aquesta realitat és la Fundació Pere Tarrés, que ha donat el tret de sortida al casal d’estiu que organitza a Sallent, i que enguany comptarà amb entre 300 i 400 inscripcions.

Aquest matí de dilluns ha estat un dia de nervis per als infants i joves que, una setmana després d’acabar el curs, començaven els casals d’estiu. El retrobament amb els companys i les expectatives posades en la nova experiència es reflectien en les cares d’il·lusió dels infants que arribaven a l’escola Torres Amat de Sallent per participar al casal que organitza la Fundació Pere Tarrés. Després de mesos d’incertesa, el lleure, amb la seva funció socialitzadora i pedagògica, va recuperant el pols.

Tot i que s’han mantingut mesures higièniques com mantenir la distància de seguretat, les activitats s’han adaptat als nous protocols, que són més flexibles arran del bon funcionament de la campanya vacunació. Per tot plegat, les famílies han agafat confiança a l’hora d’apuntar els infants als casals.

En aquest sentit, la cap de la delegació de la Catalunya Central de la Fundació Pere Tarrés, Trinitat Ortega, destacava durant l’arrencada del casal de Sallent la recuperació d’inscripcions respecte l’any passat, que atribueixen al fet que «mica en mica els indicadors sanitaris són cada cop millors, les famílies van normalitzant aquesta situació i nosaltres també no hem notat».

Els participants al casal continuaven arribant de forma esglaonada per no acumular-se a la porta del centre, on els esperaven els monitors per repartir-los en grups. El casal compta amb tres espais diferents: l’escola Torras Amat i el pavelló esportiu de Cabrianes, on fan activitats els nens i nenes des de P3 fins a sisè de primària, i la llar d’infants Esquitx per a menors de tres anys, que en aquest cas fins dijous no arrenca. En total, hi haurà activitats durant vuit setmanes, de nou del matí a una del migdia, on es treballarà la igualtat, es reforçarà el coneixement de l’anglès i els infants aniran a la piscina i faran excursions a la natura amb un eix temàtic:la conscienciació sobre les Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Creix la sol·licitud de beques

Segons un recent estudi de la Fundació Pere Tarrés, les necessitats socials de les famílies que habitualment sol·liciten beques per poder gaudir de les activitats d’estiu han crescut de manera molt notable. De fet, el 30% de les famílies que van rebre beca era el primer cop que ho feien i asseguren que mai s’havien trobat en una situació de vulnerabilitat tan greu com l’actual. És per això que es preveuen més sol·licituds que mai. De moment, a tot Catalunya l’entitat ha rebut ja 3.479 peticions.

En aquesta línia, en el marc de la campanya Cap infant sense colònies una seixantena d’infants i joves de famílies vulnerables de diferents municipis de la Catalunya Central podran passar aquest mes d’agost una setmana a la casa de colònies la Conreria, de Tiana. Segons Ortega, «les colònies són una eina de socialització i il·lusió pels nens i nenes on treballem el suport emocional, i més després de la situació de confinament que hem viscut».