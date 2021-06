El BIOCOMSC, el grup de la UPC que fa un seguiment estadístic de l’evolució de la pandèmia a Catalunya, ha alertat aquest dilluns de la necessitat de vacunar les persones de 15 a 30 anys pel creixement «extremadament fort» dels contagis en aquesta franja d’edat, especialment a Barcelona. Segons les dades de Salut, aquesta tendència també es comença a notar a la Catalunya Central.

Les últimes dades publicades per la Generalitat corresponen al 24 de juny, quan a l’àrea de gestió assistencial del Bages i el Solsonès la incidència acumulada dels darrers 14 dies en la franja dels 15 als 29 anys era de 157,6 nous casos per cada 100.00 habitants. Sis dies abans l’IA14 no arribava a 100 i el creixement ha estat proper al 60%.

La incidència mitjana a tota l’àrea del dia 24 era de 48,8 i només un altre grup, el de 30 a 49 anys, es trobava per sobre, amb una IA14 de 55,5. Per contra, el grup de majors de 79 anys ha encadenat 12 dies amb una incidència 0. La IA14 dels menors de 15 anys era de 12,2; la de 70 a 79 anys, de 16,7; la de 60 a 69 anys, 19,8; i la de 50 a 59 anys, 22,4.

Per Sant Joan, l’IA14 dels joves de 15 a 29 anys també anava a l’alça a les àrees de gestió assistencial de l’Anoia (290,6) i de l’Alt Pirineu i Aran (109,4) -que inclou la Cerdanya i l’Alt Urgell-, mentre que es mantenia baixa al Berguedà (56,8).

A tot Catalunya, la incidència acumulada dels darrers 14 dies del 24 de juny per a la població d’entre 15 i 29 anys era de 223,9, el doble que la IA14 de les persones de 30 a 49 anys (11,2) i també molt per sobre de la mitjana total (95,2). A Barcelona ciutat, zona amb l’indicador més alt entre la població jove, era el dia 24 de 367,5.

Les dades conclouen que la pujada de casos mitjana no afecta les persones majors de 70 anys, amb incidències molt baixes. En la franja de 50 a 70 anys hi ha una estabilització amb una lleugera tendència a l'alça.

Crida als no vacunats a evitar normalitzar la seva vida social

El BIOCOMSC espera que la circulació del virus augmenti fortament els propers dies i per això veu molt important que tothom entre 35 i 70 anys estigui vacunat. El grup afirma que els no vacunats que normalitzin la vida social tenen una probabilitat molt elevada d'agafar el virus i elevada d'entrar a l'hospital. També alerta que si el creixement de casos actual continua de forma intensa poden empitjorar les dades hospitalàries, però sobretot augura una pujada molt forta de la càrrega de l'atenció primària.