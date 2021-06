El govern de l’estat desencallarà finalment les esperades reformes de l’estació de Renfe de Sant Vicenç de Castellet, que també inclouen la construcció d’un pas subterrani que comuniqui el poble a banda i banda de la línia sense necessitat de creuar per damunt les vies. Així s’hi ha compromès el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luís Ábalos, responent una pregunta de la senadora sallentina d’ERC, Mirella Cortès, sobre el calendari d’actuacions previst en aquesta estació, l’única que queda per reformar de tota la línia R4 entre Manresa i Terrassa.

En resposta a la senadora, el ministre explicava que serà Adif qui finalment assumeixi el cost de l’obra, si bé no va especificar-ne la quantitat, i va assegurar que «en breu» l’empresa estatal es posarà en contacte amb l’Ajuntament de Sant Vicenç per signar el conveni que ha de permetre la cessió del pas subterrani un cop construït perquè sigui el propi municipi qui es faci càrrec de la neteja i el manteniment.

Com ja ha anat explicant aquest diari, fa temps que l’Ajuntament està en converses tant amb Renfe com amb Adif per desencallar la situació i avançar en unes intervencions que es consideren clau per millorar la seguretat i la comoditat dels veïns i dels usuaris en una estació concorreguda com la de Sant Vicenç. Unes actuacions incloses en el Pla de Rodalies 2020-2030 i que preveuen una rehabilitació pràcticament integral d’aquesta estació. «Som conscients que cal fer-les», apuntava Ábalos, en referència tant a l’edifici i les andanes, com al pas ciutat (el pas subterrani) «per a la millora de l’accessibilitat» de l’estació i tot el seu entorn.

El pas ciutat suposarà l’obertura d’una nova connexió a banda i banda del poble per sota les vies, entre el passeig de Pau Casals i el carrer Mura, sense el risc que ara comporta el creuament que tot sovint es fa per sobre en un punt cèntric com aquest. I és que Sant Vicenç ja té tres altres passos subterranis , però aquest es considera clau per la seva ubicació, tant a nivell d’utilitat com de seguretat, segons ha explicat en ocasions l’alcaldessa, Adriana Delgado, tenint en compte que és a tocar de l’estació, i pràcticament també a la mateixa alçada que l’estació de FGC, a no gaire distància.

De tota manera, el pas ciutat no és l’única intervenció que inclou aquest projecte de millora, i s’integrarà dins una actuació molt més àmplia i pràcticament integral de tot aquest entorn. El projecte també inclou un altre pas en paral·lel, i també soterrat per comunicar les dues andanes. Igualment, contempla una remodelació de les pròpies andanes, de la il·luminació, de la senyalització, i dels torns d’entrada i sortida, entre altres.

Tot plegat fa que sigui una obra molt reivindicada i esperada al poble, tenint en compte l’ús que es fa d’aquesta estació i la seva centralitat respecte altres municipis del Bages, perquè hi ha usuaris de diversos indrets de la comarca que opten per fer ús de l’estació de Sant Vicenç, per la proximitat, l’accessibilitat en cotxe i la possibilitat d’aparcament. Si bé el ministre no ha posat dates concretes sobre l’execució, va explicar que ja s’ha treballat en l’elaboració del projecte, i a partir d’aquí s’avança en el procés.