Els grups Leader Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, juntament amb la Ruta del Vi de la Denominació d’Origen (DO) Pla de Bages i Bages Turisme, han estrenat un cicle d’activitats dedicades al bosc i la vinya. Totes es duen a terme a l’aire lliure i en grups reduïts. A més, són gratuïtes ja que es desenvolupen en el marc del projecte Leader Natura, finançat pel Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquest cap de setmana ja es va fer l’activitat de construcció d’un hotel d’insectes a la vinya, a Castelladral. El 18 de juliol tinrà lloc un anellament científic d’ocells a les vinyes d’Artés. Per al 4 de setembre s’ha programat una nit d’observació de ratpenats, i el 26 de setembre l’anomenat Bany de bosc i vinya.

La ruta del vi de la DO Pla de Bages, que organitza tota l’oferta enoturística dels 15 cellers, proposa als visitants diferents activitats per a fer a la comarca. S’articula a partir del patrimoni de pedra seca, el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, la història de les antigues nissagues de viticultors, cooperatives centenàries i petits projectes familiars, i les varietats autòctones i vins de qualitat.