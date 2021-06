El personal d’infermeria de l’ICS a la Catalunya central començarà a prescriure alguns medicaments a partir de l’1 de juliol, en l'inici d'un procés que ha de ser molt més ampli en un futur. Una gran majoria d'infermeres i infermers, al voltant del 90%, han tramitat l'acreditació per poder signar les receptes en els darrers mesos en els respectius col·legis d'infermeria on estàn inscrits. El mateix procés que fa l'ICS a la Catalunya central s'ha fet anteriorment a d'altres regions sanitàries, com ara Girona.

Els centres d’atenció primària de l’ICS a l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i Osona ja tenen als seus equips infermeres i infermers acreditats per poder receptar productes sanitaris, com ara bolquers i i alguns medicaments bàsics que no necessitin recepta mèdica de Seguretat social. Tots els medicaments i productes sanitaris que es dispensaven fins ara als centres de d’atenció primària de l’ICS necessitaven la validació d’un metge. Font de l'empresa gestora han indicat que "amb el desplegament de la nova regulació de la prescripció infermera, que afecta tot el sistema de salut, el personal d’infermeria serà autònom per receptar material sanitari, bolquers i medicaments bàsics, com és el paracetamol". Els professionals de la infermeria ja podien fer fins ara la proposta de tractament d’aquest tipus de productes, però estava subjecta a la confirmació administrativa del personal mèdic per generar la recepta.

Aquest canvi és el primer pas en l’aplicació de la nova normativa de prescripció infermera, que s’implementarà progressivament. En una primera fase, podran autoritzar la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris. En una segona fase, que ara no s'aplica, també prescriuran medicaments subjectes al règim de la seguretat social, però s'està pendent que el MInisteri de Sanidad elabori unes guies i protocols per tal d'emparar la feina de les infermeres.

La prescripció infermera era una reclamació històrica dels Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). El col·lectiu considera que la indicació, l’ús, l’autorització i la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers és una competència necessària per poder atendre i resoldre necessitats de persones amb problemes de salut. Fonts de l'ICS han explicat que "els principals objectius són donar seguretat jurídica a una activitat que aquest col·lectiu realitza de manera quotidiana, posar en valor el treball en equip, mantenir la qualitat assistencial i augmentar l’eficiència en el procés de detecció de necessitats dels pacients".