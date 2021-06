Més de 600 persones ja han passat sense cita prèvia en un dels tres punts de vacunació exprés que els dies 22 i 28 de juny ha posat en marxa el Departament de Salut al Berguedà. En concret s’ha fet una prova pilot a Puig-reig i Gironella primer i dilluns es va repetir a Bagà. La bona acollida ha fet preveure noves iniciatives a altres municipis de la Regió Sanitària Catalunya Central.

Equips mòbils amb els suport dels professionals d'atenció primària de l'ICS s’ubicaran en espais amplis per administrar vacunes a persones dels grups que en aquests moments ja s’ha fet una crida a la vacunació tot i no disposar de cita prèvia. La vacunació exprés s’adreça a les persones que pertanyen a les àrees bàsiques on es fa la vacunació que a més no han rebut cap dosi de la vacuna i no han passat la Covid en els últims 6 mesos. Per poder rebre la vacuna només caldrà presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.

Al Bages, es farà marató de vacunació a Súria (1 de juliol al CAP Goretti Badia); a Cardona (6 de juliol a la plaça de la Fira); Navarcles (6 de juliol al pavelló); Manresa (6, 7 i 8 de juliol en diferents espais); Sant Vicenç (6 de juliol a Can Soler); Sant Joan (7 de juliol, pendent de confirmar espai); Sallent (7 de juliol a la Fàbrica Vella); Sant Fruitós (7 de juliol a la Sala Polivalent Nexe); Santpedor (7 de juliol a Cal Llovet); Navàs (8 de juliol al Club d’avis); Balsareny (8 de juliol al local del Sindicat); i a Artés (13 de juliol a la sala 2 de Gener).

Al Berguedà, se’n farà a Berga el 7 de juliol a l’hotel d’entitats. En el cas de l’Anoia, s’han programat maratons de vacunació a Calaf (6 de juliol al poliesportiu); i a Piera (la setmana del 12 de juliol al teatre).

La previsió és administrar en aquestes maratons prop de 5.000 vacunes que se sumaran a la campanya oberta als punts de vacunació poblacionals que hi ha oberts a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.