Núria Armengol és una experimentada infermera que treballa al dispensari mèdic d’Avinyó. Ella, com la gran majoria de companyes i companys de professió, ha tramitat l’acreditació per poder signar receptes que els ha atorgat el seu col·legi professional.

El personal d’infermeria fa molt temps que reclama fer el pas cap a la capacitació per poder fer receptes, poder prescriure. Un primer pas arriba demà, 1 de juliol. Quina sensació desperta en Núria Armengol?

Personalment estic molt contenta. És un reconeixement a la nostra feina. Era una reivindicació històrica d’una tasca que, de fet, ja hem estan fent durant molt temps, però necessitàvem que el metge ens ho validés. Jo crec que podem completar el nostre rol.

Però la infermera és la infermera i el metge és el metge.

I tant, Això no canvia. Però hi ha tasques que les estem fent i les podem completar signant algunes receptes. Per exemple, és molt important l’atenció domiciliària i crec que hem de poder fer directament la prescripció, per exemple, d’uns bolquers.

Aquesta primera suposa poder prescriure una sèrie de medicaments relativament petita. Espera que aquests altres fases amb llistes de medicament més extenses arribin aviat?

Esperem que sí, que s’avanci. En aquests moments, per exemple, no podem prescriure un antibiòtic. Ja es veurà com van les següents fases. També ha costat molts anys que nosaltres puguem fer aquesta prescripció.

Sentiu, com a col·lectiu, que és necessari poder avançar més en aquests camí?

Tot el que sigui avançar crec que està bé.

El canvi es veurà com una manera de descarregar el metge?

Pot ser que es vegi així, però és una feina que ens és pròpia. Noaltres tenim unes capacitats i hi ha feines que les podem assumir. Que puguem receptar també serà un benefici per al pacient.

El pacient que acudeixi a la consulta creu que respectarà el criteri del personal d’infermeria o reclamarà la conformitat del metge?

Crec que ens respectarà. La demanda aguda, la majoria de persones, l’atenent primer a infermeria. Les cremades, les ferides, un ull vermell, una lumbàlgia ho atenem nosaltres. Però quan arribem a la recepta, aleshores li hem de dir a la persona atesa que s’esperi un moment a fora que el metge validarà la recepta. Els pacients no veuran un canvi en l’atenció.

El paper de la infermera en aquests moments considera que està prou respectat pel pacient?

Crec que sí. Nosaltres farem la mateixa feina i ens la reconeixeran. Què millor. Els companys i de la nostra àrea bàsica estem molt contents.