El personal d’infermeria de l’ICS a la Catalunya central començarà a prescriure alguns medicaments a partir de l’1 de juliol, en l’inici d’un procés que ha de ser molt més complet en un futur. En els darrers mesos, una gran majoria d’infermeres i infermers, al voltant del 90%, han tramitat l’acreditació per poder signar les receptes. El mateix procés que fa l’ICS a la Catalunya central s’ha fet anteriorment a d’altres regions sanitàries, com ara Girona.

Els centres d’atenció primària de l’ICS a l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i Osona estan a punt per fer una feina de prescripció d’alguns medicaments de cures o paracetamol i ibuprofen que les infermeres defensen que ja feien fins ara, però que a partir de l’1 de juliol faran de manera autònoma, sense que un metge els hagi de validar la seva decisió. Núria Carré, infermera a Igualada i referent en la tramitació de les acreditacions als respectius col·legis professionals, explica que «la prescripció l’hem fet sempre i ara no haurem de recórrer al metge perquè ens validi el que ja hem prescrit».

És un primer pas cap a la prescripció tenen als seus equips infermeres i infermers acreditats per poder receptar productes sanitaris, com ara bolquers per incontinències i alguns medicaments bàsics que no necessitin recepta mèdica de Seguretat social. Aquest canvi és el primer pas en l’aplicació de la nova normativa de prescripció infermera que parteix d’un decret del 2019.

En una primera fase, podran autoritzar la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris. En una segona fase, que ara no s’aplica, també prescriuran medicaments subjectes al règim de la seguretat social, però s’està pendent que el Ministeri de Sanitat elabori unes guies i protocols per tal d’emparar la feina de les infermeres, segons ha explicat la mateixa Carré.

La prescripció infermera era una reclamació històrica dels Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). El col·lectiu considera que la indicació, l’ús, l’autorització i la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers és una competència necessària per poder atendre i resoldre necessitats de persones amb problemes de salut.

Carré assegura que el col·lectiu d’infermeria veu molt bé «aquest primer pas». «És una manera de valorar la nostra competència, de posar en valor un rol autònom bàsic i desconegut per una gran part de la població». I espera que el procés iniciat en aquests moments tingui continuïtat perquè «la prescripció pot ser molt més àmplia». Per Carré, el sistema s’aplicarà sense problemes.