El proper dissabte Navàs s’omplirà d’activitats per a totes les edats en la que serà la primera Fira Intercultural del municipi, una activitat de nova creació, però que beu directament de les festes interculturals que, any rere any, s’han anat fent a la població.

Enguany, però, per tal de donar-hi un nou impuls, i també tenint en compte les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19, des de la regidoria de Drets Socials, amb la col·laboració d'entitats i també de persones representants de les diferents cultures que viuen al poble, s’ha reconvertit la festa en una fira que fomenti la convivència en la diversitat cultural, a través de tallers, paradetes i espectacles de diversos llocs del món.

A partir de les 6 de la tarda, a la Plaça Gaudí i al tram final del Passeig Ramon Vall, hi haurà diversos tallers interculturals, actuacions de cultura popular i els infants podran gaudir de jocs fets amb materials reciclats; a partir de 2/4 de 8, l’imponent elefant Hathi es passejarà per la fira i farà un espectacle itinerant. La celebració es clourà amb un espectacular concert de percussió africana a càrrec del grup Mandeng Foly.