Després de divuit anys d’intervencions en diverses fases per rehabilitar-la, el Pont de Vilomara ha recuperat l’església preromànica de Santa Maria de Matadars, que l’alcalde, Enric Campàs, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, van inaugurar ahir en una visita que van fer al temple acompanyats de veïns i altres autoritats locals i comarcals.

L’ermita, de la qual hi ha documentació de l’any 956, és situada a l’entrada del poble des de Sant Vicenç, i és un element històric i patrimonial declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Ahir l’alcalde s’hi va referir com «un dels tresors del municipi» que ha trigat divuit anys a poder ser restaurat, «i ara que compleix la majoria d’edat ha de començar a volar», apuntava Campàs. Amb l’estructura plenament consolidada i tot l’interior restaurat, l’Ajuntament vol tornar a obrir l’església al públic per a visites i usos culturals encara per definir, després d’anys tancada.

Es tracta d’una propietat privada però que l’Ajuntament en té cedit temporalment l’ús des del 2003. Aquell any es va signar el conveni per a la cessió i un altre amb la Diputació per a una intervenció gairebé integral que en permetés una restauració a fons i que ara ha culminat. Es va començar per l’arranjament exterior, i l’any passat es va iniciar la darrera fase concentrada en la reforma interior, finançada per la Diputació amb 175.000 euros.

Amb la rehabilitació ja completada d’aquesta església «ara comença un nou projecte per potenciar-la, donar-la a conèixer, i donar-li un ús», apuntava ahir l’alcalde, i si bé no va concretar quines activitats s’hi podrien dur a terme, va avançar que l’indret «dona moltes possibilitats», i en aquest sentit va dir que l’Ajuntament manté converses amb entitats com els Amics de l’Art Romànic del Bages per acabar de definir aquests usos. La idea és buscar propostes «per donar-ho a conèixer tant a la gent del poble com als visitants de fora», afegia l’alcalde. Per la seva banda, la presidenta de la Diputació, Núria Marín, es va mostrar «sorpresa» pel resultat de la feina feta, i apuntava que projectes com aquest s’aconsegueixen gràcies al treball conjunt entre administracions.