Torna una nova edició del Passaport Wine Bar. Una manera de conèixer els vins de la zona i els seus productors mentre gaudeixes del paisatge de vinya. Un recorregut pels diferents cellers que disposen de Wine Bar. El passaport ofereix la possibilitat de gaudir de la proximitat i el nostre territori, donant suport els productors i la seva feina. Podràs trobar des de Wine Bars a peu de vinya, concerts de petit format en directe, tastos i música en directe.

Com funciona el passaport Wine Bar?

Hi participen els 6 cellers de la DO Pla de Bages que disposen de Wine Bar. Hauràs de demanar que et segellin el passaport a cada establiment.

La despesa mínima és de 10€.

Quan hagis aconseguit un segell de cada wine bar, tindràs com a obsequi una ampolla de vi de la DO Pla de Bages contactant a info@dopladebages.com.

La promoció és limitada fins a 150 unitats i finalitza el 19 de setembre de 2021.

Aquesta és la llista dels cellers del Passaport Wine Bar:

Espai Artium (Artés) @cavesartium

Matins:

De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Dissabtes de 9h a 15h.

Diumenges de 9h a 15:30h.

Tardes:

De dilluns a dijous de 18 a 22h.

Divendres i dissabtes de 18 a 23h.

Abadal (Avinyó) @vinsabadal

De dimecres a diumenge d’11h a 15h.

De divendres a dissabte de 19h a 22h.

Amb reserva prèvia.

Collbaix - celler El Molí (Manresa) @collbaix

Dijous, divendres i dissabtes de 19 a 22h.

Fargas-Fargas (Salelles) @fargasfargas

Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 15

Dissabtes, diumenges i festius de 19 a 22 amb reserva prèvia.

Oller del Mas (Manresa) - La Terrassa del Celler @ollerdelmas

Divendres, dissabte i diumenge de 18:30h a 23h.

Mas de Sant Iscle (Sant Fruitós de Bages) @celler_massantiscle