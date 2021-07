Sant Fruitós de Bages ha obert aquest dijous el període de votacions dels seus primers pressupostos participatius. Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi podran escollir, fins al 31 de juliol, una o dues opcions d'entre les 15 propostes presentades pels mateixos ciutadans i per entitats locals.

De fet, veïns, veïnes i entitats del municipi han presentat, durant aquest mes de juny, un total de 23 propostes, però els serveis tècnics municipals n'han acabat escollint 15 després de valorar cadascun dels projectes tenint en compte el pressupost presentat, la legalitat de la proposta, la competència del consistori per executar el projecte, i altres valoracions tècniques. Això ha portat a descartar-ne 6 mentre que n'hi ha 3 que s'han englobat en un mateix projecte per la seva similitud.

D'aquesta manera, les 15 propostes finalistes són la construcció d'una torre de nidificació per a aus, un projecte de memòria històrica, establir punts d'intercanvi de llibres, adequar una àrea per autocaravanes, crear un jardí de papallones, adequar patis educatius a la llar d'infants, fer un carril bici entre els centres educatius, col·locar jardineres al parc del Castell, adequar un local local per a Protecció Civil, millores i digitalització de l'emissora de ràdio municipal, reasfaltar el carrer Riu d'Or, instal·lar una tirolina per a infants a Pineda de Bages, realitzar millores a la pista poliesportiva d'El Bosquet, fer-ne a la pista poliesportiva de La Rosaleda i, finalment, urbanitzar vies de servei a La Rosaleda.

Per tal de conèixer les diferents iniciatives, l'Ajuntament ha posat en marxa el nou portal digital de participació ciutadana https://participa311-santfruitos.diba.cat/processes/pressupostparticipatiu2021/f/2179/ , on es poden consultar tots els detalls de cadascun dels projectes. A banda d'aquesta plataforma, la façana de l'Ajuntament també acull una exposició temporal on es mostra, de forma resumida, el contingut dels projectes finalistes.

Un cop consultats els projectes, la votació es pot realitzar únicament en format electrònic a través de l'enllaç de la web municipal https://www.santfruitos.cat/ambits/participacio/pressupost-participatiu-2021

Durant el mes de setembre s'anunciarà la proposta o propostes guanyadores en funció del seu import econòmic. L'Ajuntament executarà totes aquelles actuacions possibles, per ordre de vots obtinguts, fins a arribar als 75.000 euros de pressupost.