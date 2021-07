El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir que s’obria la vacunació als joves a partir de 16 anys. La web del Departament per reservar hora va rebre milers de peticions immediatament, però pocs van tenir èxit. A la Catalunya Central no hi va haver hores durant tot el dia per al nou grup de 16 a 29 anys. Ni a Manresa, ni a Berga, ni a Igualada. A Vic, els que van córrer més, en van trobar per a ahir mateix perquè un problema informàtic en l’assignació d’hores en dies previs havia generat uns espais buits que es van omplir en poques hores. A primera hora de la tarda ja donava hores per la propera setmana i al vespre ja no apareixia com a possibilitat.

Fonts del departament de Salut explicaven que els centres de vacunació ja tenen totes les hores donades amb els altres grups d’edat. De fet, ahir a la tarda, al de Manresa, sobretot hi havia adults de mitjana d’edat que rebien la segona dosi d’AstraZeneca. Tampoc, afirmen les mateixes veus, no hi haurà prou vacunes per ampliar la vacunació. Si com indiquen els responsables de Salut avui es poden demanar hores, aquestes, per al nou grup de 16 a 29 anys, no seran per a abans de dimarts. A partir d’aquest dia es confia que hi haurà més vacunes a disposició. També s’obren punts de vacunació exprés sense cita prèvia i això facilitarà una vacunació més massiva, que és l’objectiu del Departament.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, anunciava ahir al matí que s’eliminaven les franges d’edat amb l’objectiu d’immunitzar més ràpidament els joves, que estan protagonitzant un important repunt de casos durant les darreres setmanes. El problema en aquests moments no és tant de salut ni de col·lapse hospitalari, sinó d’incapacitat de la primària, d’on també surten els professionals que porten a terme la vacunació. En aquest moments, la mitjana d’edat de contagis a Catalunya se situa en 28,71 anys, el que mostra exactament quin és el problema. El ritme de creixement de casos és alt, possiblement pel predomini de la variant Delta i la major sociabilització que hi ha hagut els darrers dies amb l’obertura dels locals de l’oci nocturn.

En consultar Regió7 els espais de vacunació disponibles ahir a les 19.30 h, el punt més proper se situava a 112 quilòmetres de Manresa, concretament a Lleida. Per contra, Manresa, Igualada, Berga i Vic, que són els principals espais de vacunació de la regió central, no disposaven de cites prèvies per a aquesta franja.

Fonts de Salut asseguren que hi haurà hores disponibles a partir de dimarts, un cop s’hagin rebut noves dosis i s’hagin distribuït a tots els punts de vacunació. Tot i això, la situació depèn de cada punt de vacunació, ja que allà s’ha de fer una previsió de com es distribuiran aquestes dosis, tenint en compte les prioritats establertes pels diferents col·lectius i, un cop fetes les previsions, es poden obrir noves places.

Les persones que sí que han pogut demanar cita per vacunar-se abans de dimarts, ho han pogut fer en punts on encara quedaven dosis rebudes anteriorment i que encara no s’havien inoculat. A les persones d’aquesta franja d’edat se’ls administrarà Pfizer o Moderna.

Vacunació exprés

Encara que no hagin pogut demanar encara cita als punts de vacunació massiva de la Catalunya Central, Salut preveu que qualsevol persona major 16 anys pugui participar en les vacunacions massives organitzades arreu del territori. Per tant, la franja de 16 a 29 sí que es podrà vacunar en maratons d’inoculacions massives com les que es faran els dies 6,7 i 8 de juliol a Manresa o el 7 de juliol a Berga, entre altres punts.

Durant l’última setmana, es van administrar 22.600 dosis a tota la regió central. Tot i ser una xifra «positiva» per a Salut, incideixen en la importància de les maratons de vacunació, que estan pensades ara per ara per incrementar la xifra de primeres dosis rebudes i ampliar de manera molt notable la població vacunada. Per al conseller Argimon aquesta obertura de la vacunació és la que ha de permetre tenir mesures de control relaxades.