Cardona portarà a terme una renovació integral de l'enllumenat públic, un dels grans projectes de l’Ajuntament per a aquest mandat. En un ple municipal celebrat dijous al vespre, se’n va aprovar el projecte, que és un dels eixos del consistori per incidir en la transició ecològica i verda.

El pla de renovació té un cost total de 931.822 euros i durant l’any 2021 i 2022 és previst executar-ne més de la meitat amb el canvi de l’enllumenat públic a led en diversos lots repartits entre les diferents zones del municipi de Cardona, la Coromina, les colònies Manuela i la urbanització Fontelles, entre d’altres, en funció de la ubicació dels quadres de la llum.

El ple municipal també va donar llum verd a un canvi en el règim d’indemnitzacions econòmiques per als regidors de la corporació, amb les abstencions dels grups de l'oposició (PSC i Junts per Cardona).

L’executiu cardoní ha reordenat el cartipàs després que l’alcalde, Ferran Estruch, fos escollit diputat al Parlament de Catalunya el passat mes de febrer i, per tant, hagi hagut de renunciar a la retribució de l’Ajuntament, tal com estableix la llei. La delegació de l’alcaldia a la Coromina passarà a mans de Joan Hernández (fins ara Ferran Estruch n’era el responsable) i l’àrea de desenvolupament local s’incorporen, sota la delegació també del primer tinent d’Alcalde, mentre que el regidor Salvador Campos durà l’àrea de Comerç i Fires, i la regidora Roser Montoriol, assumirà l’àrea d’Ocupació i Formació.

Ferran Estruch va matisar que «aquest augment en les retribucions dels membres de la corporació és justificada donada l’assumpció de més responsabilitats i temps de feina». Segons va concretar l’executiu, el 50% del que fins ara era la retribució de l’alcalde es distribueix a parts proporcionals entre els nous regidors que assumeixen més competències. «L’altre 50% no es gastarà i suposarà un estalvi per l’Ajuntament».

Entre els primers punts de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat dels grups polítics l’autorització de la celebració del Corre de bou a Cardona, en el marc de la Festa Major que tindrà lloc de l’11 al 14 de setembre. A destacar, hi ha alguns canvis que s’han d’acabar de tractar amb els membres de la Comissió de Festa Major i que s’anunciarà en les properes setmanes, un cop tancat el programa d’activitats i actes.

El ple de la corporació també va aprovar unes modificacions de crèdit que incorporen part del romanent de tresoreria de l’any 2020. A destacar, 49.000 euros es destinen als projectes d’urbanització i reparcel·lació del nou Polígon Industrial –ampliant, així, la partida-. Es dota amb 10.000 euros més a una partida d’ajuts per pal·liar els efectes generats per la pandèmia de la Covid-19. Amb aquesta nova convocatòria, el govern municipal haurà destinat més de 100.000 euros en ajuts als sectors econòmics més afectats per la crisi.

També s’augmenten les partides per a noves inversions com ara la nova zona d’autocaravanes de la zona esportiva de la Coromina (15.000 euros).

Entre aquestes noves inversions que es faran possible gràcies al romanent de tresoreria, es dota una nova partida, per valor de 10.000 euros, destinada a la millora dels espais de joc infantil, fruit de les diverses propostes sorgides i acordades al Consell dels Infants, en coordinació amb l’Ajuntament de Cardona, que es duran a terme durant l’any 2021 i 2022.

Torn de precs i preguntes de l’oposició

El grup municipal de Junts per Cardona va aprofitar el torn de precs i preguntes per fer un prec per netejar la vegetació dels vorals del camí situat al voltant de l'Hotel Vilar Rural. Eduard Melero, com a portaveu de Junts, també va aprofitar per preguntar pel conveni provisional de l'Escola Municipal de Música Musicant, que la regidora d'Educació, Roser Montoriol, va matisar que «s’hi està treballant per al curs 2022-2023». Finalment, Melero va preguntar per la instal·lació de plaques solars en diversos equipaments municipals. L'alcalde, Ferran Estruch, va ressaltar que el govern està treballant en un projecte per a la instal·lació de plaques solars a equipaments de la vila com als centres educatius, pavelló municipal o la biblioteca

Per part del grup socialista (PSC Cardona), el portaveu, Ferran Verdejo, va demanar pel cost total de la Festa de la Sal per tal de fer una comparativa respecte a la Fira Medieval. Verdejo va aprofitar l'ocasió per felicitar «la bona organització de l'edició d'enguany». El portaveu socialista va demanar per l'estat de la Residència Sant Jaume de Cardona a nivell de la seva ocupació i per la situació del personal.