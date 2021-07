El Batibull, la festa major infantil de Sant Fruitós de Bages, s’ha consolidat en els últims anys com a preludi de la festa. El poble s’ha omplert ja aquesta setmana d’activitat amb una programació pensada per als nens i nenes. El públic familiar ha gaudit de les propostes del Batibull, que enguany ha hagut de prescindir d’actes potents com el ball de confeti, el correaigua i la festa de l’escuma. La situació sanitària marcada per la covid-19 ha fet que el Batibull tingués un format d’espectacles temàtics, que també han engrescat molt als assistents.

L’Ajuntament de Sant Fruitós ha apostat pel circ, la música i el teatre, amb tres propostes que han tingut molt bona acceptació. Els més petits esperaven amb ganes els espectacles i s’hi entregaven de ple. Les cares i l’actitud feia evident que els infants, al costat de pares, mares i familiars, s’ho passaven d’allò més bé. Aquest és l’objectiu del Batibull, que els nens i nenes visquin la seva pròpia festa major.

Circ, música i teatre

Dimarts, el Cobert de la Màquina de Batre va acollir el primer acte de la programació de la festa major infantil amb un muntatge a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen, el Professor Karoli i Malabarte. El recinte es va omplir, seguint les mesures sanitàries vigents, i el públic assistent va seguir amb atenció la festa del circ amb acrobàcies i malabars.

Dimecres, va ser el torn de la música amb «Disco per a xics». El Cobert es va convertir en una discoteca, a càrrec de la companyia Fadunito. Va ser tota una festa familiar en què van ballar petits i grans.

I dijous, 1 de juliol, es va tancar el Batibull amb una sessió de teatre. La companyia Teatre Nu va presentar Teatre Arrossegat, un teatre desplegable, multifuncional, de repertori universal, de comèdies, drames i tragèdies.