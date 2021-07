La matinal de cultura popular d’aquest diumenge és una de les activitats destacades de la Festa Major de Sant Fruitós. A les 12 del migdia, sota el Cobert de la Màquina de Batre, se celebrarà l’acte de proclamació de la pubilla i l’hereu. A més, hi haurà actuacions de dels dansaires de l’esbart Som Riu d’Or; ballaran els gegants de Sant Fruitós, que fa un any i mig que no actuen; i també hi tornarà a haver sardanes, a càrrec de la cobla Ciutat de Manresa.

Tot i la millora de la situació sanitària i la flexibilització de les mesures, tots els actes se celebraran respectant les mesures sanitàries vigents i hi haurà control d’aforament. Totes les persones que vulguin assistir-hi, s’han de descarregar la invitació al web de l’ajuntament: santfruitos.cat.

Diumenge al matí també hi haurà un concentració de cotxes clàssics al Bosquet, organitzada pel Clàssic Motor Club del Bages.