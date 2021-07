La proposta d’escape room promet. S’han exhaurit totes les entrades disponibles per a aquesta activitat que es farà diumenge per al públic familiar (de 9 del matí a 2 del migdia), i dilluns per al públic jove (de 5 de la tarda a 9 del vespre).

L’activitat consisteix en desactivar la bomba que s’ha trobat a la plaça de l’Església i que fa que Sant Fruitós estigui en perill. Aquest és el reclam d’un escape room a l’aire lliure que proposa desxifrar enigmes, resoldre proves i ser hàbil amb les pistes per esbrinar el misteri a temps.

L’escape room es farà en petits grups de fins a sis persones i cada un tindrà assignada una franja horària per realitzar l’activitat. Tots els grups disposaran d’unatauleta digital per resoldre les proves. El punt d’inici serà la plaça de l’Església de Sant Fruitós de Bages i el joc es realitzarà pels carrers de la població.