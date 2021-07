Sant Fruitós de Bages celebra aquests dies la Festa Major d’estiu amb un programa d’actes extens i per a tots els públics.

Amb mesures sanitàries encara vigents i adaptant-se a la situació, la voluntat de l’Ajuntament és anar recuperant la normalitat i no deixar de celebrar esdeveniments i festes?

D’esdeveniments i festes n’hem anat fent, la programació cultural s’ha adaptat i ha seguit endavant, ja fa diverses setmanes que, amb el bon temps, hem pogut recuperar l’espai del Cobert de la Màquina de Batre per fer actes a l’aire lliure, i el teatre ha estat aturat pocs mesos. I el que no podíem fer presencial, ho hem adaptat a cada moment, com la festa de l’arròs que la vam reinventar fent-la a casa de cadascú però amb el mateix arròs. Per tant, encarem la festa major amb la voluntat de recuperar l’alegria als carrers i les ganes de passar-ho bé tots junts.

Suposo que han hagut de programar la festa major més a última hora, pendents de què podien fer i què no. Finalment un bon ventall d’actes per a totes les edats oi?

Resulta complicat programar qualsevol tipus d’esdeveniment de forma anticipada quan tan sovint canvien les mesures. I tot i que fa mesos que s’hi treballa, va caldre esperar a les darreres modificacions per veure què es podia fer i què no. Tot i això, des d’un inici es treballava amb una pluralitat d’actes per tal que els veïns i veïnes de Sant Fruitós se sentin cridats a participar-hi.

Una de les apostes són els artistes de la comarca. Quines actuacions en destaca?

Les destaco totes, i les recomano totes. Cadascuna de les actuacions tenen el seu punt atractiu perquè tinguem ganes de ser-hi. Poder portar el Pep Callau, la Beth, el Natxo Tarrés i els Strombers en una mateixa festa major és important. A més, són artistes que tenim a prop i amb bona trajectòria i volada exterior. I també tindrem a Kevin Deké, que toca a casa, i que ens aportarà un ritme que ens costarà mantenir-nos asseguts a la cadira. Sovint el que es té a prop no es valora, i nosaltres hi volgut apostar i posar-hi èmfasi.

A més, recuperen per exemple activitats com el ball amb orquestra i la matinal de cultura popular...

Són dos actes que l’any passat no es van poder fer, per les restriccions. Enguany els tornem a donar pes. La matinal de cultura popular esperem que sigui un acte molt participat: amb l’esbart, els gegants, que fa temps no poden sortir, les sardanes i la proclamació de l’hereu i la pubilla.

Alguna altra novetat rellevant?

Diumenge i dilluns tenim sessions d’escape room, en format familiar i per als i les joves; activitat que de seguida ha tingut molt bona acollida. També la concentració de cotxes clàssics de diumenge al matí, i la inauguració de la denominació del Pont d’en Paco, popularment conegut per aquest nom però que ara ja li donarem de forma oficial.

Centralitzen la festa al Cobert de la Màquina de Batre, per què? I quin altre escenari hi haurà?

El Cobert ens aporta un espai a l’aire lliure, al centre del poble, que ens permet fer actes independentment de les condicions meteorològiques. És un espai cobert i, per tant, en cas de pluja podem seguir endavant amb la programació. A part, l’espai en sí té un atractiu molt gran per a poder fer actes.

A més, estrenem un nou espai que és la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert, on també ens assegurem no haver de suspendre cap acte en cas de mal temps. És un espai que ens facilita molt els controls d’accessos i capacitat de públic, aspecte que condiciona molt els actes actuals.

El Batibull ha donat aquesta setmana el tret de sortida a la festa. Com ha anat la festa major infantil d’aquest any?

Ha anat molt bé. El Batibull ha agafat tres formats diferents. L’hem reformulat perquè per exemple aquest any no podíem fer en condicions la festa de l’escuma, per tant, tenim hem optat per tres espectacles ben diferents i han estat del gust dels infants de Sant Fruitós: Pep Callau i els Pepsicolen, Disco per a xics amb Fadunito, i Teatre Arrossegat amb la companyia Teatre Nu.

La festa major per a tots els públics va arrencar ahir i s’allargarà fins dilluns, 5 de juliol, amb tota mena de propostes que de ben segur atrauran a la gent del poble i de localitats veïnes. Per evitar actes massificats hi haurà control d’aforament? Com funcionarà?

Sí, hem de poder fer control d’aforament, i per tant, els recintes tenen delimitades les entrades i sortides, per tal de no sobrepassar les capacitats. A més, s’ha tornat a emprar el sistema de reserva d’entrades a través d’Internet, i de fet s’han exhaurit ja les entrades per a molts actes. Per als qui s’hagin quedat sense, cada dia en iniciar-se els actes s’alliberaran les entrades d’aquells qui hagin reservat però no vinguin, per tal que no quedi cap cadira buida.

Què n’espera d’aquests dies de festa major?

Espero que totes i tots gaudim d’una bona festa major, amb convivència i respecte. Esperem que sigui molt participada, ja que les ganes de festa les tenim a punt.

Però que tothom sigui conscient que encara estem en pandèmia, i que per tant cal seguir prenent totes les mesures establertes perquè no tinguem cap rebrot al poble.

Esperem que totes i tots passem una molt bona festa major!