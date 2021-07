El Museu de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós compleix un any. Es tracta d’un equipament situat a la planta baixa de l’edifici de Cal Casajoana, dedicat a la memòria de la vinya i el vi a la localitat i a tot el pla de Bages.

Per celebrar el primer aniversari la seva posada en marxa, aquest dissabte, 2 de juliol, acollirà l’espectacle Music on Cycles, amb la companyia La Dinamo. Proposa un concert de música funk on els artistes actuen sobre bicicletes. Començarà a 2/4 de 8 del vespre.

Gimcana pels comerços

Un altra activitat per celebrar el primer any d’obertura del Museu de la Vinya i el Vi és una gimcana que s’ha preparat pels comerços del municipi, on els participants podran trobar alguns dels objectes del museu que s’han escapat. A través d’una butlleta, els participants que descobreixin els objectes entraran al sorteig de diversos premis. Aquesta proposta estarà disponible fins al 25 de juliol.