Sant Fruitós de Bages va donar ahir el tret de sortida a la Festa Major d’estiu. El gruix dels actes es fan des d’avui fins dilluns, 5 de juliol. En total, s’han programat una quinzena de propostes, amb especial èmfasi a la música, però també s’hi fa un lloc la cultura popular i l’oci. La majoria d’actes se centralitzen al Cobert de la Màquina de Batre, tot i que també se’n fan a la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert.

Aquesta edició de la festa, que s’allargarà fins dilluns, 5 de juliol, recupera activitats com el ball amb orquestra i la matinal de cultura popular, alhora que aposta per la música de proximitat.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va esperar fins l’últim moment per tancar el programa de la Festa Major d’Estiu amb l’objectiu d’encabir el màxim d’actes permesos per la normativa de la covid-19, tal com explicava el tècnic de Cultura, Jordi Planell, durant la presentació de la festa: «enguany el consistori ha estirat el termini fins al màxim per poder oferir la millor festa major possible, adaptant-la al moment». Serà una festa encara amb restriccions però «encarant el futur». De fet, la festa a Sant Fruitós ja va arrencar dimarts amb el Batibull, que ha omplert de circ, música i teatre el Cobert.

Tret de sortida amb rumba

La festa major per a tots el públics va començar aquest dijous, 1 de juliol, amb un concert de rumba.

Avui, divendres, es reprendrà l’activitat amb la música com a protagonista. A partir de les 7 de la tarda la música ja omplirà la pista de l’escola Monsenyor Gibert; i a la nit Beth i Hotel Cochambre pujaran a l’escenari del Cobert.

Inauguració del Pont del Paco

Demà, dissabte, a les 12 del migdia es farà la inauguració de la denominació del Pont del Paco, que travessa el riu d’Or, entre La Sagrera i els polígons industrials. Aquest nou nom se li ha atorgat en honor a Paco García Bonilla, històric regidor d’obres que va ser l’impulsor del pont que va permetre connectar el barri de La Sagrera amb el polígon Casanova i Riu d’Or de Sant Fruitós de Bages.

A la tarda, es disputarà un partit de futbol de veterans entre el Fruitosenc i el Sanpedor. Al vespre, se celebrarà el primer aniversari del Museu de la Vinya i el Vi amb l’espectacle Music on Cycles. I al vespre i a la nit, el jovent podrà gaudir de música de Dj, i també de dos concerts amb artistes de la comarca: Natxo Tarrés & The Wirelless, i Strombers.

Diumenge al migdia serà el torn de la matinal de cultura popular. També hi haurà una concentració de cotxes clàssics, es podrà participar a la primera sessió d’escape room pel poble, i seguir el concert i el ball amb l’orquestra Swing Latino.

I dilluns, darrer dia de festa major, es farà la segona sessió d’escape room, es podrà gaudir dels festival del gimnàs V2O, i tancarà la programació l’humorista Txabi Franquesa.

Tots els actes tenen control d’aforament i és necessari descarregar-se invitacions per accedir-hi: santfruitos.cat

Un juliol ple d’activitats

La Festa Major de Sant Fruitós enceta un juliol ple d’activitat. D’una banda, del 6 al 25 els joves podran gaudir de tota mena de propostes de l’Estiu Jove #Santfreemola. I d’altra banda, torna el Fesitval Internacional de Música Clàssica amb concerts els dijous 8, 15 i 22 de juliol.