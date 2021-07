La santjoanenca Gemma Boix, exregidora de l’Ajuntament per ERC, serà la nova directora dels serveis territorials d’Educació a la Catalunya Central, càrrec on agafarà el relleu de l’osonenca Dolors Collell, que ho ha estat en dues etapes. El nomenament s’ha fet aquest dijous, però no s’oficialitzarà fins a avui.

Boix ja va estar al capdavant d’una delegació territorial, ja que va ser nomenada el 2009 directora de Cultura pel llavors conseller Joan Manuel Tresserres. També ho va ser posteriorment d’Innovació, Universitat i Empresa a les comarques de Barcelona.

Nascuda a Sant Joan de Vilatorrada, Gemma Boix és llicenciada en filologia catalana per la UAB i es va incorporar el 2007 al Cos de Professors Agregats d'Ensenyament Secundari de la Generalitat després de dedicar bona part de la seva trajectòria professional a la docència. Ha treballat com a professora de llengua catalana i literatura a l'IES Llobregat de Sallent i a l’institut Quercus de Sant Joan. Militant d'ERC des del 2001, es va presentar en dues ocasions com a cap de llista a les eleccions municipals de Sant Joan de Vilatorrada (2003 i 2007) i també va formar part de candidatures a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.

El gener del 2007 entra a formar part de la Permanent Comarcal del Bages, amb el càrrec de Secretària de Política Municipal i Secretària de la Dona. I al maig d’aquell mateix any entrà a formar part del Consell Comarcal del Bages.