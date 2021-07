Els grups de l’oposició de Sant Joan de Vilatorrada han tirat endavant una moció presentada per Compromís amb Sant Joan per a l’aprofundiment de la participació ciutadana al municipi, que demanava la convocatòria del Consell de la Vila al més immediatament possible (entre el 2021 i 2022), executar els projectes dels pressupostos participatius de la legislatura 2015-2019 i dotar el pròxim pressupost del 2022 de partides destinades a consultes ciutadanes.

La moció ha prosperat amb els vots a favor dels 9 regidors i regidores de l’oposició i els vots en contra de l’equip de govern (8), que considera «inviable» complir amb els terminis establerts. A més, valorava que no es pot exigir la convocatòria d’un Consell de la Vila de forma gairebé immediata «quan no se’n va realitzar ni un durant la legislatura entre 2015-2019». L’executiu també va argumentar que no es pot exigir noves consultes ciutadanes per anar acumulant accions si encara no s’han pogut dur a terme algunes de les decidides durant la legislatura anterior.

Durant el ple d’aquest dijous també s’han aprovat les bases reguladores per a convocatòries de beques al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Sant Joan de Vilatorrada, beques d’escolarització i/o menjador per a alumnat de la Llar d’Infants Municipal El Xiulet i per a la promoció de l’activitat musical a Sant Joan de Vilatorrada.

D’altra banda, el grup municipal de Ciutadans té un nou regidor. Es tracta de Fermín Torres, que en el ple de dijous va agafar el relleu de Maria Luisa Ramos. Torres havia estat regidor de govern a finals de la legislatura del 2007-2011.