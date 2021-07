Bages Turisme convoca el sector a una jornada de treball que té per objectiu generar un context de debat i participació que serveixi per intercanviar opinions, necessitats, canvis i idees de futur del sector del turisme al Bages. La sessió tindrà lloc el proper 19 de juliol, de 10 a 12 del migdia, per videoconferència, i hi estan convidades totes les empreses del sector turístic i altres sectors vinculats que vulguin fer la seva aportació per impulsar el turisme a la comarca del Bages. Durant la jornada es presentarà la campanya d’estiu de Bages Turisme i es donarà informació sobre dades de l’activitat turística del Bages.

També s’explicarà en quina situació es troba el projecte de Ruta del Vi de la DO Pla de Bages, impulsat per Bages Turisme i la DO Pla de Bages; es parlarà del Geoparc de la Catalunya Central com a proposta de turisme sostenible en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides; i s’informarà sobre els projectes Manresa 2022.

A la sessió hi participarà el president de Bages Turisme i alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas.