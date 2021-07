Tot i les restriccions per la pandèmia durant aquest curs 2020-2021, el Parc Ambiental de Bufalvent i el Parc del Secà han fet arribar el programa d’educació ambiental del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus fins a gairebé 4.500 alumnes. L’aula ambiental ha fet 62 actuacions amb un total de 1.266 alumnes. Per les instal·lacions del parc han passat 941 alumnes de diferents centres educatius, i també joves i adults que participen en programes d’entitats socials.