Els nous casos de coronavirus s'han disparat a Manresa. En set dies -del 25 de juny a l'1 de juliol- se n'han detectat a la ciutat 107, mentre que en els set dies anteriors van ser només 11. La capital del Bages és aquest dilluns la ciutat de més de 20.000 habitants de Catalunya amb la pitjor velocitat de transmissió (Rt). L'indicador ha assolit el 4,67, és a dir, cada manresà malalt de covid està transmetent la malaltia a gairebé 5 persones més.

Segons les darreres dades fetes públiques pel Departament de Salut a Dadescovid.cat, el risc de rebrot a Manresa és aquest dilluns de 696 punts, mentre que fa una setmana era de 34, fora de la zona de perill.

La capital suma la meitat de tots els casos detectats al Bages, on en set dies se n'han diagnosticat 216 per test d'antígens o PCR. De fet, la situació també és molt delicada als municipis de l'entorn de Manresa. L'indicador de Sant Fruitós és de 602 punts (s'hi han detectat 13 casos en 7 dies), el de Sant Joan de Vilatorrada és de 433 punts (14 nous casos), el de Sallent és de 448 punts (10 contagis en 7 dies) i el de Callús és de 392 punts (s'hi han detectat 5 casos en una setmana). Per altra banda, Fonollosa, és el municipi amb un risc de rebrot més alt, amb un indicador de 967 punts (6 nous casos en 7 dies).

A nivell comarcal, el risc de rebrot se situa en 533 (fa set dies era de 43) i l'Rt, en el 3,82 (fa una setmana era 1,09). A tot Catalunya, el risc de rebrot és encara més alt, 978 (+845 en set dies), però la velocitat de contagi és menor, 2,99 (la setmana passada era 1,09). Salut ha declarat 3.339 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 673.558. S'ha declarat un mort més i el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.271, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 544, 22 més que diumenge, i hi ha 2 crítics menys a l'UCI (121). La incidència acumulada a 14 dies passa de 217,78 a 337,97. El 14,09% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot, municipi a municipi