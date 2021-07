A l’equador del mandat, la CUP retreu al govern en coalició d’ERC i JxC al Consell Comarcal del Bages de voler mantenir una opció «continuista» en lloc d’apostar per «un canvi sobiranista i cap a l’esquerra» que els cupaires reclamen des del principi. És un dels motius pels quals no han avalat el relleu a la presidència aprovat dilluns per ple, en què la fins ara presidenta, la republicana Estefania Torrente, renunciava al càrrec al·legant motius professionals, a favor de l’alcalde de Fonollosa i també d’ERC, Eloi Hernàndez (vegeu Regió7 d’ahir). La CUP hi va votar en contra.

La formació considera que en aquests dos anys no s’han abordat com calia qüestions que consideren clau «en benefici dels drets socials», sinó que «s’ha continuat treballant des de la comoditat, limitant-se a la gestió ordinària».

Entre les accions que troba a faltar la CUP hi ha «l’aposta decidida» per polítiques socials i que enforteixin els serveis socials i la progressió cap a municipis feministes i inclusius amb els drets LGTBI. També, una política comarcal d’habitatge «amb competències i pressupost amplis» que permetin fomentar el lloguer, la rehabilitació o la masoveria urbana. Igualment, la CUP demana la implementació d’un programa de sobirania alimentària, i la creació d’una funerària pública comarca.

La CUP diu que es posa a disposició del govern del Consell per treballar plegats en aquesta àmbits.