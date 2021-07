L’afluència d’usuaris als centres que els darrers dies han acollit les maratons de vacunes exprés és un símptoma de l’èxit de la iniciativa, fan notar la gerent de la regió sanitària de la Catalunya Central, Teresa Sabater, i la directora del Servei d’Atenció Primària del Bages, el Berguedà i el Moianès. Tot i això, recorden que el principal objectiu de les jornades és procurar millorar les ràtios d’aquelles franges més fluixes, per tant, fan una crida al públic més jove a evitar acudir a les convocatòries.

De fet, la proposta d’organitzar aquesta campanya va sorgir quan els equips de salut van percebre nivells baixos de vacunació en alguns grups d’edat majors de trenta anys. «Durant l’exercici diari de seguir les dades, vam comprovar que, en alguns municipis, el nombre de primeres dosis administrades al col·lectiu d’entre 30 i 40, o inclús d’entre 40 i 50, era inferior a la mitjana de Catalunya», fa ressaltar Sabater. Per aquest motiu, des del Departament, van decidir organitzar aquestes jornades de vacunació sense cita prèvia, «per tal de trobar una resposta per a aquelles persones que, ja sigui per motius laborals o familiars, tenen dificultat per trobar cita per vacunar-se», explica Sabater.

Les maratons van començar a finals de juny, quan es van organitzar proves pilot en diversos municipis del Berguedà. «Les convocatòries a Gironella i a Puig-reig van funcionar molt bé», subratlla Descals. No obstant això, quan la vacunació es va obrir als majors de 16 anys, les jornades de vacunació sense cita prèvia van guanyar afluència pels joves disposats a vacunar-se. «En aquests moments, la demanda ha crescut exponencialment, però, hem de valorar el nombre de dosis que tenim i prioritzar els col·lectius més vulnerables», sosté Descals.

Amb l’objectiu de cenyir-se a les franges d’edat més grans, Salut va decidir limitar les maratons de vacunes exprés als més grans de trenta anys al Bages, al Berguedà i al Moianès. Tot i això, com s’ha dit anteriorment, en alguns punts de vacunació massius, s’ha detectat una alta afluència de gent d’entre 16 i 29 anys. Davant d’aquest fet, les dues professionals demanen paciència als joves. «En aquests moments, la dificultat per trobar cita pel canal habitual és la mateixa per a tota la població, ja que aquestes setmanes tenen més pes les segones dosis», afirma Sabater. A més, afegeix: «El més probable és que els joves siguin els més àgils a l’hora de demanar cita per Internet, per tant, estic convençuda que si tenen paciència podran vacunar-se a prop de casa».

En la mateixa línia, Descals recorda que estem vivint una cinquena onada, «i és normal que l’angoixa creixi i la gent tingui ganes de vacunar-se, però el que s’ha d’evitar és posar més pressió als professionals d’atenció primària». De fet, al llarg de l’entrevista, les professionals asseguren que s’han viscut situacions tenses en diferents punts de vacunació, davant la insistència dels joves per vacunar-se. «Als professionals sanitaris no els toca fer de policies i, encara menys, en aquest moment especialment vulnerable amb una cinquena onada al damunt», lamenta Descals.

Per tal d’evitar aquestes situacions, el departament de Salut ha instat els municipis a posar controls a les cues dels centres on es fan les vacunacions sense cita prèvia. «Cada municipi té la seva idiosincràsia i haurà de valorar quines són les mesures més oportunes a aplicar per controlar l’activitat», conclou Sabater.