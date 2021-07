Llargues cues de més d’una hora d’espera per vacunar-se sense cita prèvia. Aquesta és la principal estampa de les maratons de vacunes exprés que aquests dies acullen diferents municipis de l’àrea de Regió7. Fins ara, la convocatòria s’ha saldat amb èxit d’assistència i amb el total de dosis exhaurides. Una part de la bona afluència s’explica per l’alta presència de joves d’entre 16 i 29 anys, que han acudit a les jornades de vacunació sense cita prèvia malgrat no ser convocats. En aquest sentit, el departament de Salut fa una crida a complir el requisit de ser major de trenta anys de cara a les properes jornades i, alhora, demana suport als municipis per limitar l’accés a les convocatòries.

En el cas del Bages, el Berguedà i el Moianès, les campanyes de vacunes exprés s’han limitat als més grans de trenta anys per donar una empenta als municipis que presenten ràtios de vacunació baixes en algunes franges d’edat que fa temps que es poden vacunar. El cas més remarcable és el del Moianès, on el nombre de primeres dosis administrades al grup d’entre 30 i 34 anys se situa deu punts per sota de la mitjana de Catalunya, amb el 16,7% respecte del 26,1% general. El mateix grup d’edat al Bages se situa set punts per sota, amb el 19,1%, mentre que el Berguedà despunta amb set punts per sobre de la mitjana, amb el 33,2%. Unes dades que han millorat respecte de les darreres setmanes.

Gironella i Puig-reig van ser els municipis que van donar el tret de sortida a les maratons el 22 de juny. Ambdós municipis van fer una prova pilot per a majors de 40 anys que va culminar amb unes 400 persones vacunades. Posteriorment, el 28 de juny es va organitzar una jornada a Bagà, on es van inocular 222 primeres dosis als de més de trenta anys. Súria va ser el primer municipi del Bages a acollir la marató de vacunes exprés, l’1 de juliol, quan la campanya de vacunació ja s’havia ampliat a la franja d’entre 16 i 29 anys. Un fet que va provocar que hi hagués una presència important de persones d’aquest grup d’edat.

Aquesta situació també es va viure dimarts durant la primera jornada de vacunació sense cita prèvia a Manresa, organitzada a l’antic escorxador. En total, es van administrar 325 unitats del vaccí de Janssen, que és de dosi única, i 25 més del vaccí de Pfizer. Una part dels usuaris vacunats van ser joves d’entre16 i 29 anys que van acudir a la cita, malgrat no estar convocats. Entre les desenes de persones que s’acumulaven a la cua de més d’una hora, un grup de quatre joves menors de trenta anys explicaven a aquest diari la dificultat de trobar cita pel canal habitual. «Fa dies que intentem agafar hora, però és difícil trobar-ne a prop de casa, per això som aquí», remarcava Marta Juncadella, de 24 anys.

En el cas de Sant Vicenç de Castellet, dimarts també es va viure una jornada amb una gran afluència al davant de la sala polivalent Cal Soler, on es va dur a terme la marató de vacunes exprés. Des de dues hores abans de l’obertura de portes, es van registrar cues de més d’una hora d’espera. De fet, l’activitat de vacunació s’havia de prolongar fins al vespre, però al migdia les 531 dosis ja es van exhaurir. Entre els usuaris vacunats, hi va haver una alta presència de joves, però també de persones que sobrepassaven els trenta. Una d’elles era Sara Valero, que celebrava poder-se vacunar al seu poble, ja que fins ara només havia trobat cites de vacunació fora de la zona.

Controls a les cues

Davant l’acumulació de gent jove a les jornades de vacunació sense cita prèvia que s’han viscut els darrers dies, el Departament de Salut ha demanat suport als municipis per tal de restringir l’entrada als menors de trenta anys a les maratons. Mentre que en alguns punts del Bages, com ara Sallent, ahir encara s’atenien a persones menors de trenta anys, en altres municipis com Sant Fruitós, ja s’establia vigilància a la cua per restringir l’entrada a les persones d’entre 16 i 20 anys.

Durant la marató de vacunes exprés que s va portar a terme de Sant Fruitós, que es va dur a terme a l’espai Nexe, es van poder veure agents de Protecció civil de l’ajuntament que no només controlaven l’edat dels usuaris, sinó que també comprovaven que fossin a l’àrea de salut correcta. En molts casos, els usuaris tenien entre 16 i 29 anys o bé no pertanyien a l’àrea sanitària de Sant Fruitós i van haver de marxar del punt de vacunació.

Els joves lamenten que se’ls expulsi dels espais de vacunació massius El col·lectiu d’entre 16 i 29 anys reclama més cobertura de vacunes per combatre la cinquena onada de covid Els joves lamenten no poder participar en les jornades de vacunació sense cita prèvia que es duen a terme aquests dies en diferents punts de la regió central. Malgrat mostrar-se a favor de prioritzar les persones més vulnerables, posen de manifest les traves que es troben com a col·lectiu a l’hora de vacunar-se. En aquest sentit, clamen per una campanya de vacunació exprés adreçada als joves per combatre la cinquena onada. «Des que van obrir la vacunació per als majors de setze anys, no he parat de consultar les cites disponibles per vacunar-me, però la ciutat més propera que he trobat és Mollerussa», assenyalava ahir Marta Perpiñan, de 19 anys. Ella era una de les persones que va haver de marxar de la marató de vacunes exprés de Sant Fruitós, quan es va assabentar que estava adreçada als majors de trenta anys. «La informació que han facilitat no és prou clara, ja que molta gent jove s’ha presentat a aquestes jornades», remarcava Perpiñan. En la mateixa línia s’expressaven Manel Mestres i Mariona Batalla, dos joves de 18 anys que es trobaven a la cua de la convocatòria de vacunes exprés que es va fer dimarts a Manresa. «Molt jovent s’ha presentat a les jornades amb la incertesa de saber si es podrà vacunar. Els canvis sobtats de criteri han provocat una sèrie de contrainformacions», comentava Mestres. Al seu costat, Batalla afegia: «El més contradictori és que l’activitat social s’ha obert sense que nosaltres estiguem vacunats i això no només és un perill per a nosaltres sinó per a la nostra família». En aquest sentit, Salut estudia fer una vacunació exprés només per a joves en alguns punts de la regió sanitària de la Catalunya Central per tal de donar cobertura a la franja d’entre 16 i 29 anys.