Més de 150 anys d’història traçats per quatre generacions han abaixat la persiana a Calders. Aquesta setmana ha tancat portes l’Hostal de Calders, la que en els darrers anys ha estat l’única botiga de comestibles d’aquest poble del Moianès (també hi ha un forn), on es venia una mica de tot. Un colmado de tota la vida.

Josep Reixach (besnet de la fundadora) i la seva esposa, Pilar Molas, n’han portat les regnes durant els últims quaranta anys, però ara els ha arribat el moment de la jubilació. Tanmateix, la botiga tindrà relleu, ja que ahir mateix s’obria un nou establiment, tot i que en una altra ubicació (a la plaça de l’Església), que mantindrà el nom de l’Hostal, que en vol mantenir la qualitat de la carn i els embotits (productes estrella), i que durant les últimes setmanes ha rebut els consells del Josep i la Pilar.

De fet, tal com diu el seu nom, l’establiment que ara ha abaixat la persiana no va néixer pròpiament com a botiga. Fa més de cent cinquanta anys que la família Reixach, la besàvia de l’Albert, va fundar un hostal arran del camí ral de Manresa a Vic en el seu pas per Calders, on carreters i tartanes podien reposar els cavalls, fer un àpat o quedar-s’hi a dormir. Van començar també a fer de botiga i a elaborar embotits, entre els quals destacava la seva llonganissa, la qual fins i tot exportaven a Cuba quan encara era colònia espanyola. «El meu pare tenia un cosí a Cuba i n’hi enviava per a ell i els seus coneguts. Encara conservem dues caixes de fusta folrades amb zinc amb que les enviaven cap allà».

Després d’oferir també menjars fins entrats els anys quaranta del segle passat, va ser una de les botigues del poble de referència. Allí s’hi venia de tot el que es necessitava en el poble quan no hi havia cotxes o molt pocs, des d’anís, espardenyes de cànem, barrets, katiusques, sabates per a la canalla, guano a granel, segones, gra, fil i merceria, mitjons i mitges..., oli a granel, bacallà, sabó, fruita, ciris i espelmes, carburo, sosa càustica per fer sabó, carbó d’alzina pels fogons, llaunes de sardina, terrissa de plats, olles, càntirs, gibrelletes... i porrons espartats, gots, gerros, ampolles... I a més a més els comestibles, la carn i embotits.

En els darrers quinze anys ha estat l’única botiga de comestibles del poble on a més també s’hi venia la premsa i tabac.

Josep Reixach i Pilar Molas han regentat aquest conegut establiment durant els darrers més de quaranta anys sense repòs, ni vacances, ni dissabtes ni diumenges (tancaven els dilluns). Així, l’Hostal de Calders ha estat una botiga emblemàtica i ben segur que serà enyorada pels calderins i altres clients de pobles del voltant, que per tal de demostrar l’afecte i l’agraïment, coincidint amb el darrer dia d’obertura es van congregar davant l’establiment, convocats per l’Ajuntament, per retre’ls un emotiu homenatge. «El que t’emportes de tot això és que no teníem només clients, sinó amics», destaca Josep Reixach.

Ell va complir els 65 anys l’abril del 2020, però no ha tingut pressa per tancar i reconeix que, en part, la pandèmia ha contribuït a aquest allargament «perquè no volíem deixar els veïns sense servei. De fet, hem treballat molt aquest any i, com que hi havia molta por i incertesa, la gent ens trucava en molts casos per fer la comanda i passar-la a recollir». Encara amb el tancament recent, diu que té un sentiment agredolç: «obrim una nova etapa personal, menys atrafegada, però encara me n’he de mentalitzar».