Súria viurà aquest cap de setmana els actes centrals de la seva festa major, que va arrencar a principi de setmana i que s’allarga fins dilluns. El municipi ha adaptat les activitats a la normativa marcada per la covid-19, amb mesures de seguretat adequades al moment i inscripció prèvia per participar en els alguns dels actes que tenen lloc, principalment, a la plaça de Sant Joan i al Parc Municipal Macary i Viader.

Entre les activitats d’aquest dijous destaquen el correaigua, la cantada d’havaneres i la gimcana nocturna. El concert de la JazzBand de les Escoles Municipals de Música de Súria i de Navàs amb el prestigiós músic argentí Emilio Solla és un dels actes principals d’aquest divendres. Posteriorment, també hi haurà concert de les formacions Spinoff i Lágrimas de sangre. Dissabte al matí, tindrà lloc un Scape Room al Poble Vell i a la nit concert de 555 Project PCI i de The Show must go on, de tribut a Queen, a la plaça de Sant Joan.

Per diumenge s’ha programat matinades amb els Grallers del Poble Vell i galejada estàtica dels Trabucaires del Tro Gros. Destaquen l’actuació del grup Xiula, el concert de festa major amb la Banda de Música de Cardona i la Nit Musical amb l’Orquestra Swing Latino. Dilluns es farà el castell de focs d’artifici des de l’esplanada que hi ha entre el carrer de Tarragona i el barri de Santa Maria per augmentar la visibilitat des de més punts del municipi.